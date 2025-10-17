CIRET FRANCE - Batiweb

CIRET FRANCE
67350 Val-de-Moder
France
CIRET FRANCE, le spécialiste de la peinture professionnelle.
CIRET FRANCE fait partie du groupe STORCH-CIRET, le leader européen en outils et accessoires de peinture.
CIRET FRANCE, plus connu par son enseigne ROTAPLAST France, fait partie du groupe allemand STORCH-CIRET Holding GmbH, dont le siège se situe à Wuppertal en Allemagne.
La société CIRET FRANCE a été créée en 1988. Initialement fabriquant de rouleaux à peindre, CIRET FRANCE produit aujourd’hui une gamme complète d’outillage pour les peintres professionnels.
Ses quatre marques couvrent l’ensemble des besoins de la préparation à la finition des travaux de peinture (ROTA, KANA, MASQ, PREP).
L’outillage pour peintre comprend une grande variété de produits que nous avons largement contribuée à développer depuis notre création. Notre département de recherche et développement situé en Allemagne s’efforce d’anticiper les besoins du peintre et propose constamment des innovations pour rester à la pointe du secteur.
Le savoir-faire de CIRET France:
- Manchons
- Rouleaux
- Stations de nettoyage des outils de peintre
- Brosses
- Pinceaux
- Rubans de masquage
- Adhésifs spéciaux
- Films de protection
- Papiers et films de masquage
- Outillage de préparation
- Protection du support
- Entretien des outils
Rouleaux antigouttes Extra ROTA LOTEX 18
Une absorption et une restitution de la peinture nettement plus élevées, le traitement LoTex permet d’atteindre des résultats hors pair et d’accroître significativement...
Ruban de masquage MULTI-MASQ
Ruban de masquage multi-usage, excellente adhérence sur les supports lisses sans abîmer les surfaces. Facile à dérouler, repositionnable, découpage facile à...
