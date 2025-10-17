CIRET FRANCE - Batiweb

ConnexionS'abonner
CIRET FRANCE

11 Rue du Cerf
67350 Val-de-Moder
France
CIRET FRANCE, le spécialiste de la peinture professionnelle.

CIRET FRANCE fait partie du groupe STORCH-CIRET, le leader européen en outils et accessoires de peinture.

CIRET FRANCE, plus connu par son enseigne ROTAPLAST France, fait partie du groupe allemand STORCH-CIRET Holding GmbH, dont le siège se situe à Wuppertal en Allemagne.

La société CIRET FRANCE a été créée en 1988. Initialement fabriquant de rouleaux à peindre, CIRET FRANCE produit aujourd’hui une gamme complète d’outillage pour les peintres professionnels.

Ses quatre marques couvrent l’ensemble des besoins de la préparation à la finition des travaux de peinture (ROTA, KANA, MASQ, PREP).

L’outillage pour peintre comprend une grande variété de produits que nous avons largement contribuée à développer depuis notre création. Notre département de recherche et développement situé en Allemagne s’efforce d’anticiper les besoins du peintre et propose constamment des innovations pour rester à la pointe du secteur.

Le savoir-faire de CIRET France:

  • Manchons
  • Rouleaux
  • Stations de nettoyage des outils de peintre
  • Brosses
  • Pinceaux
  • Rubans de masquage
  • Adhésifs spéciaux
  • Films de protection
  • Papiers et films de masquage
  • Outillage de préparation
  • Protection du support
  • Entretien des outils



