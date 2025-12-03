Podcast
RS20 (R480A) : substitut du R134a au plus faible GWP

FRAMACOLD

Dans le domaine de la climatisation automobile, le R480A (RS20) représente aujourd’hui la meilleure alternative disponible en fluide A1.

C’est un fluide classé non inflammable (A1) qui continuera à être produit après 2032, ce qui en fait une solution d’avenir pour les constructeurs et réparateurs souhaitant respecter les réglementations sans modifier l’architecture des systèmes existants. Il remplace avantageusement le R134A, avec lequel il partage une grande compatibilité, tout en réduisant de manière significative l’impact environnemental. Grâce à un GWP de seulement 291, le R480A (RS20) permet de continuer à utiliser les huiles et composants d’origine tout en améliorant la disponibilité du fluide sur le marché.

Matériaux (détail) :

  • Type : Mélange zéotropique
  • Composants : HFC + HFO

Conserve l'installation actuelle alors que seul le fluide est obsolète
Baisse du PRG de -80% par rapport au R134A
Plus de disponibilité et donc moins cher
Même huiles POE et mêmes joints
Température critique quasi égale (R134A : 101°C, R480A : 107°C)
Pression critique plus haute (R134A : 40 bar, R480A : 43.5 bar)

Réfrigération :
Vitrines réfrigérées
Refroidisseurs industriels
Applications automobiles

  • Industrie
