RS20 (R480A) : substitut du R134a au plus faible GWP
Dans le domaine de la climatisation automobile, le R480A (RS20) représente aujourd’hui la meilleure alternative disponible en fluide A1.
C’est un fluide classé non inflammable (A1) qui continuera à être produit après 2032, ce qui en fait une solution d’avenir pour les constructeurs et réparateurs souhaitant respecter les réglementations sans modifier l’architecture des systèmes existants. Il remplace avantageusement le R134A, avec lequel il partage une grande compatibilité, tout en réduisant de manière significative l’impact environnemental. Grâce à un GWP de seulement 291, le R480A (RS20) permet de continuer à utiliser les huiles et composants d’origine tout en améliorant la disponibilité du fluide sur le marché.
Matériaux (détail) :
- Type : Mélange zéotropique
- Composants : HFC + HFO
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Conserve l'installation actuelle alors que seul le fluide est obsolète
Baisse du PRG de -80% par rapport au R134A
Plus de disponibilité et donc moins cher
Même huiles POE et mêmes joints
Température critique quasi égale (R134A : 101°C, R480A : 107°C)
Pression critique plus haute (R134A : 40 bar, R480A : 43.5 bar)
Divers
Réfrigération :
Vitrines réfrigérées
Refroidisseurs industriels
Applications automobiles
Familles d'ouvrage
- Industrie
Les tags associés
RS51 (R470B) : substitut du R404A au plus faible GWP
Le fluide frigorigène RS51 (R470B) constitue aujourd’hui l’une des meilleures alternatives aux R448A, R449A, R404A et RS50. Classé ASHRAE A1 (non toxique, non inflammable)...
RS53 (R470A) : substitut du R410A au plus faible GWP
Le réfrigérant R470A (RS53) a un GWP de 979 et permet de conserver les climatisation tout en respectant l'environnement. Ce réfrigérant non-inflammable A1 est prévu...