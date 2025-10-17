FRAMACOLD - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FRAMACOLD », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Chez FRAMACOLD, la satisfaction de nos clients, l’amélioration continue, la veille et le respect de la réglementation des fluides frigorigènes sont inscrits dans notre ADN.

Ainsi en 2019, nous concrétisons notre politique qualité par la mise en place de la norme ISO 9001-2015.

Nous déployons nos process, nous en mesurons l’efficacité et nous veillons à mettre tout en œuvre pour parvenir aux objectifs fixés.

Notre culture d’entreprise basée sur la réactivité, le pragmatisme et notre ouverture exceptionnelle face aux évolutions du marché, nous permettent de fournir à nos clients des solutions orientées vers la satisfaction des utilisateurs.

Notre exigence en termes de qualité et de rentabilité est garante de la pérennité et de la performance de FRAMACOLD.

Enfin, la compétence de nos équipes nous permet de répondre aux besoins de nos clients en proposant des produits et des services innovants qui garantissent la longévité des installations frigorifiques et réduisent l’impact environnemental.

Notre philosophie :

Savoir anticiper vos besoins

Etudier vos process particuliers

Suivre les évolutions des règlementations

Avoir une vision globale des fabricants et producteurs

Et ainsi vous proposer les meilleures solutions techniques et économiques sur des choix pragmatiques et de « bon sens »

Le savoir-faire de FRAMACOLD :

FRAMACOLD vous propose le fluide frigorigène de GAS SERVEI, leader espagnol de la distribution de fluide.

La gamme de produits, très étendues provient des grands producteurs comme Mexichem Ineos, Solvay, ICI.

Le conditionnement est prévu en bouteilles de 2, 6, 15, 25, 60 et 1000 L.

Notre objectif est de vous proposer une gamme de fluides complète, répondant aux exigences actuelles et futures des installations industrielles, commerciales, et du froid roulant.

La qualité des services et des produits sont nos préoccupations premières.

Notre nouvelle unité de remplissage matérialise notre volonté de qualité et de régularité de production.

La récupération et le traitement des fluides font partie intégrante de nos services proposés.

Notre préoccupation d'aujourd'hui pour l'environnement de demain est essentiel.

