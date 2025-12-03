Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

RS53 (R470A) : substitut du R410A au plus faible GWP

Partager le produit
FRAMACOLD

Le réfrigérant R470A (RS53) a un GWP de 979 et permet de conserver les climatisation tout en respectant l'environnement.

Ce réfrigérant non-inflammable A1 est prévu pour fonctionner dans la plupart des installations de climatisation initialement conçues au R410A. Son GWP est réduit de plus de moitié (53%) par rapport au R410A, le RS53 (R470A) permet de combler la raréfaction progressive due aux baisses de quotas du R410A. Il est l'unique solution de rétrofit A1 disponible sur le marché pour la conversion du R410A. Le RS53 pérennise les installations actuelles sans date limite de maintenance.

De plus, face à la réduction des quotas impactant le R410A (en termes de disponibilité et de prix), le RS53 (R470A) est l'unique fluide de remplacement A1 DESP 2 capable de substituer le R410A dans les installations actuelles sans modification lourde.

+ PRODUIT : Sa disponibilité et son prix ne flucturont pas : EN STOCK CHEZ FRAMACOLD ET NOS 100 DEPOSITAIRES.

Les applications du RS53 (R470A) comprennent, sans s’y limiter, la climatisation commerciale et résidentielle, les splits, la réfrigération commerciale et industrielle, les chillers, les pompes à chaleur. Le RS53 (R470A) peut être utilisé avec les mêmes lubrifiants que ceux utilisés dans les systèmes au R410A, ce qui évite de devoir changer l’huile lors du passage au R470A.

Matériaux (détail) :

  • Type : Mélange zéotropique
  • Composants : HFC + HFO

Fiche technique

Caractéristiques techniques

PRP de 979 (AR4) soit 53% inférieur au R410A
Adapté pour les climatisations existantes
Aucun changement de matériel lourd
Classification de sécurité ASHRAE A1 : Non inflammable, non toxique
COP similaire au R410A
Capacité thermodynamiques proche du R410A
Débit massique quasi équivalent au R410A
Zéro ODP (potentiel d’appauvrissement de l'ozone)
Lubrifiant similaire au R410A

Divers

Climatisation
Climatiseurs split
PAC
Chiller
Réfrigération commerciale et industrielle

Familles d'ouvrage

  • Industrie
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

FRAMACOLD - Batiweb

Chez FRAMACOLD, nous proposons des réfrigérants innovants pour décarboner immédiatement...

301 Avenue Georges Frêche
11400 Castelnaudary
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.