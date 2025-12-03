RS53 (R470A) : substitut du R410A au plus faible GWP
Le réfrigérant R470A (RS53) a un GWP de 979 et permet de conserver les climatisation tout en respectant l'environnement.
Ce réfrigérant non-inflammable A1 est prévu pour fonctionner dans la plupart des installations de climatisation initialement conçues au R410A. Son GWP est réduit de plus de moitié (53%) par rapport au R410A, le RS53 (R470A) permet de combler la raréfaction progressive due aux baisses de quotas du R410A. Il est l'unique solution de rétrofit A1 disponible sur le marché pour la conversion du R410A. Le RS53 pérennise les installations actuelles sans date limite de maintenance.
De plus, face à la réduction des quotas impactant le R410A (en termes de disponibilité et de prix), le RS53 (R470A) est l'unique fluide de remplacement A1 DESP 2 capable de substituer le R410A dans les installations actuelles sans modification lourde.
+ PRODUIT : Sa disponibilité et son prix ne flucturont pas : EN STOCK CHEZ FRAMACOLD ET NOS 100 DEPOSITAIRES.
Les applications du RS53 (R470A) comprennent, sans s’y limiter, la climatisation commerciale et résidentielle, les splits, la réfrigération commerciale et industrielle, les chillers, les pompes à chaleur. Le RS53 (R470A) peut être utilisé avec les mêmes lubrifiants que ceux utilisés dans les systèmes au R410A, ce qui évite de devoir changer l’huile lors du passage au R470A.
Matériaux (détail) :
- Type : Mélange zéotropique
- Composants : HFC + HFO
Fiche technique
Caractéristiques techniques
PRP de 979 (AR4) soit 53% inférieur au R410A
Adapté pour les climatisations existantes
Aucun changement de matériel lourd
Classification de sécurité ASHRAE A1 : Non inflammable, non toxique
COP similaire au R410A
Capacité thermodynamiques proche du R410A
Débit massique quasi équivalent au R410A
Zéro ODP (potentiel d’appauvrissement de l'ozone)
Lubrifiant similaire au R410A
Divers
Climatisation
Climatiseurs split
PAC
Chiller
Réfrigération commerciale et industrielle
Familles d'ouvrage
- Industrie
