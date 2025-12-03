RS53 (R470A) : substitut du R410A au plus faible GWP

Le réfrigérant R470A (RS53) a un GWP de 979 et permet de conserver les climatisation tout en respectant l'environnement.

Ce réfrigérant non-inflammable A1 est prévu pour fonctionner dans la plupart des installations de climatisation initialement conçues au R410A. Son GWP est réduit de plus de moitié (53%) par rapport au R410A, le RS53 (R470A) permet de combler la raréfaction progressive due aux baisses de quotas du R410A. Il est l'unique solution de rétrofit A1 disponible sur le marché pour la conversion du R410A. Le RS53 pérennise les installations actuelles sans date limite de maintenance.

De plus, face à la réduction des quotas impactant le R410A (en termes de disponibilité et de prix), le RS53 (R470A) est l'unique fluide de remplacement A1 DESP 2 capable de substituer le R410A dans les installations actuelles sans modification lourde.

+ PRODUIT : Sa disponibilité et son prix ne flucturont pas : EN STOCK CHEZ FRAMACOLD ET NOS 100 DEPOSITAIRES.

Les applications du RS53 (R470A) comprennent, sans s’y limiter, la climatisation commerciale et résidentielle, les splits, la réfrigération commerciale et industrielle, les chillers, les pompes à chaleur. Le RS53 (R470A) peut être utilisé avec les mêmes lubrifiants que ceux utilisés dans les systèmes au R410A, ce qui évite de devoir changer l’huile lors du passage au R470A.

Matériaux (détail) :