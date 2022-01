Avec 80 millions de fibres en polyamide implantées par flocage électrostatique, le revêtement de sol Flotex combine les avantages des sols textiles et des sols PVC. Tendance et actuel, ce sol propose de nombreux décors et motifs qui s'intégreront parfaitement dans vos environnements tout en proposant un confort acoustique grâce à sa construction unique piégeant allergènes et poussières fines.