Allura decibel : sol en lames et dalles LVT acoustique à poisser

Allura decibel est un revêtement de sol LVT acoustique en pose poissée, disponible en lames et dalles.



Innovant, ce sol, fabriqué et conçu en France, offre une efficacité acoustique aux bruits de chocs déclarée de 19 dB, et un confort à la marche amélioré. Allura decibel apporte également la meilleure stabilité dimensionnelle grâce à la technologie D3S core permettant la pose poissée de ces lames et dalles.



Design, Allura decibel propose de nombreux décors pierre, bétons et bois imitant les sols parquets d’antan grâce à des grainages bois hyper réalistes et les chanfreins 4 côtés des lames.



Facile d’entretien grâce à son traitement de surface OVERCLEAN ou OVERCLEAN XL, ses performances uniques en font un revêtement de sol idéal pour les bureaux, les commerces, les logements, aussi bien dans le neuf que la rénovation.



Allura decibel, symbole de la nouvelle génération de sol LVT, est éco-conçue avec passion et expertise, avec une technologie garantie sans phtalates et est recyclable.