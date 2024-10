Solution Pixel Réseau Installateur

L'espace Réseau Installateur centralise la gestion des projets d'installation pour l'ensemble d'un réseau. Il permet de planifier des interventions, suivre les tâches en temps réel et assureer la conformité des dossiers.

La solution SaaS, flexible et accessible partout, offre un accès illimité aux utilisateurs avec des permissions personnalisable.

Il permet de gérer les dossiers avec une équipe de BackOffice avec des multiopérations, facilite les dépôts des CEE par réseau, et garantit la conformité des documents avant leur soumission. Les outils intégrés permettent d'envoyer les dossiers par signature éléctronique, de générer des fichiers CSV EMMY et COFRAC, et de verrouiller les dossiers pour éviter toute modification. La gestion des SAV est également centralisée pour l'ensemble du réseau. En optant pour un Pixel Réseau Installateur, vous n'aurez plus à vous souciez de la bonne gestion de votre réseau.