Solution Pixel Espace Mandataire

L'espace Mandataire offre une gestion centralisée et optimisée des dépôts partenaires. Il permet de gérer efficacement les droits d'accés pour une sécurité renforcée, tout en offrant une visibilité compléte sur les Lots PNCEE et les contrôles COFRAC. Les utilisateurs peuvent facilement suivre les interventions, gérer les SAV et classer les opérations valides et non valides.

L'outil facilite également la création et l'affectation de nouveau Leads, envoyé par les Obligés, ainsi que la vérification des lots et le déverrouillage des dossiers si necessaires. Le module Machine EMMY est générer des rapports d'erreurs comme le fonctionnement de la plateforme EMMY pour garantir la conformité et les dépôts sur celle-ci. Grâce à des fonctionnalités de recherche avancées, il est possible d'identifier rapidement les SAV prioritaires et de suivre de près les opérations en cours. Enfin, l'outil permet de suivre en direct les dossiers engagés sur un mandat, et activer/désactiver les contrats de partenariats.