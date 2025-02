Boostez votre activité MAR avec PixelIQ IT !

Une solution innovante pour les MAR

Dans un secteur en constante évolution, les Accompagnateur Rénov’ (MAR) doivent gérer de nombreux dossiers, suivre des critères techniques stricts et assurer une communication fluide avec leurs partenaires. PixelIQ IT est un logiciel tout-en-un conçue pour répondre à vos besoins et optimiser votre gestion au quotidien.

Pourquoi choisir PixelIQ IT ?

→ Un espace MAR centralisé : toutes vos fonctionnalités réunies pour une gestion simplifiée et efficace.

→ Importation des fichiers CSV : fini la saisie manuelle et les pertes de temps, tout est automatisé !

→ Connexion directe avec vos installateurs : suivez vos dossiers et accélérez vos démarches.

→ Un suivi complet et précis : bénéficiaires, logements, travaux, critères techniques… tout est sous contrôle !

→ Pilotage optimisé de votre activité : visualisez les montants HT/TTC, les aides locales et profitez d’un calcul automatique des primes Anah.

En intégrant PixelIQ IT à votre activité, vous maximisez vos opportunités et gagnez en efficacité. Notre solution vous permet de rester concentré sur votre cœur de métier tout en facilitant la gestion administrative et opérationnelle de vos dossiers.