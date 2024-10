PixelIQ IT

Pixel est une entreprise innovante fondée en 2020, spécialisée dans la création de solutions logicielles dédiées à la rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment (B2B et B2C).

Notre produit est une suite CRM conçue spécifiquement pour les professionnels du bâtiment, qu'il s'agisse des professionnels (Installateurs RGE), de délégataires/mandataires, qui cherchent à optimiser la gestion et valorisation de leurs chantiers tout en intégrant facilement les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique.

Notre mission est de simplifier la gestion des projets de rénovation énergétique pour les professionnels en intégrant les différents dispositifs d’aides tels que les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), MaPrimeRenov’, et toutes autres aides qui rentrerais en vigueur. Grâce à notre suite CRM complète et intuitive, nous aidons nos clients à développer leur activité commerciale, à simplifier le traitement des dossiers administratifs, et à garantir le paiement rapide et la valorisation des aides pour la rénovation énergétique en respectant précisément la règlementation, la conformité et les matrices de calculs des aides en fonction des différentes opérations.

Pixel se positionne comme un partenaire pour les professionnels du bâtiment ainsi que les fournisseurs d'énergie souhaitant se conformer aux exigences légales tout en maximisant leur efficacité opérationnelle. En intégrant des contrôles rigoureux à chaque étape, notre solution aide à garantir la réussite des projets de rénovation énergétique.