Pixel lance sa solution pro pour installateurs en Espagne

Pixel accompagne le développement des installateurs sur le marché espagnol

Le secteur énergétique espagnol connaît une forte dynamique, portée par des politiques ambitieuses et une demande croissante en solutions performantes. Pour répondre à ces besoins, Pixel a développé une version spécifique de sa solution, pensée pour les installateurs qui souhaitent structurer ou étendre leur activité en Espagne.

Une solution pensée pour répondre aux enjeux locaux

Cette nouvelle déclinaison intègre les spécificités administratives et techniques du marché espagnol tout en maintenant la qualité et la fiabilité de l’outil Pixel. Elle permet aux professionnels de gérer leurs projets en toute conformité, de manière simple et structurée.

→ Fonctionnalités principales :

Détection automatique des adresses

Connexion au registre cadastral espagnol (RC)

Calcul automatique des zones climatiques

Intégration des fiches RES010 et RES0120

Calcul des CAE et des primes associées

Consultation et téléchargement des parcelles cadastrales

Génération automatique des documents réglementaires : Hoja de encargo, Visita técnica, DR, Cession, Acuerdo de colaboración, Convenio CAE, etc.

Planification intelligente des projets

Interface bilingue français / espagnol

Un outil conçu pour sécuriser et simplifier les projets à l’international

Cette solution offre aux professionnels un cadre fiable et adapté pour développer leurs activités en Espagne, en s’appuyant sur l’expertise et la rigueur qui font la force de Pixel.

