Pixel Signature éléctronique

La signature électronique Pixel est en partenariat avec Universign (Groupe Signaturit), offrant des signatures numériques légales, sécurisées et conformes à la réglementation eIDAS en Europe.

Ce service permet de gagner du temps et de réduire les coûts en garantissant l'authenticité des signataires et l'intégrité des documents. Il propose également des outils pour géreer et télecharger les documents signés. La signature éléctronique à la même valeur légale qu'une signature manuscrite.