Pixel lance ThermoPix : la nouvelle solution web mobile pour une gestion simplifiée et sécurisée des thermostats connectés (Bar Th-173

L’application ThermoPix, développée par Pixel, a été spécialement conçue pour faciliter la gestion des thermostats connectés (Bar Th-173), une tâche essentielle pour de nombreuses entreprises. En vous connectant avec vos identifiants Pixel, vous bénéficiez d’un accès direct à une plateforme centralisée et intuitive qui optimise la gestion de vos interventions. ThermoPix centralise toutes vos opérations liées aux thermostats connectés, assurant ainsi une traçabilité complète et garantissant la conformité réglementaire. Cette solution vous permet de gagner en productivité tout en respectant les exigences légales et opérationnelles.

Ce que permet ThermoPix : Le technicien consulte le devis selon les informations fournies par le bénéficiaire. En cas d’erreur, le devis peut être modifié en temps réel. Le bénéficiaire signe son devis directement via son téléphone, sa tablette ou son ordinateur grâce à une signature électronique. Le technicien installe les équipements, valide son intervention et la mise en service à l’aide de photos horodatées. Toutes les photos sont géolocalisées et horodatées, certifiées eIDAS. Un rapport photo d’installation est automatiquement généré après validation, et toutes les modifications sont immédiatement mises à jour sur le back-office.

ThermoPix, c’est la solution clé pour une gestion rapide, fluide et conforme des interventions sur les thermostats connectés (Bar Th-173).

Pour en savoir plus exit_to_app