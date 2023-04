STEICOflex : isolant semi-rigide en fibre de bois

STEICOflex est un panneau isolant semi-rigide en fibre de bois, fabriqué en france. Grâce à ses propriétés isolantes, il permet de réduire les frais de chauffage, et donc les émissions de CO 2 . Mais STEICOflex stocke également le carbone grâce à la photosynthèse , et son bilan carbone est négatif : il stocke plus de CO 2 qu’il n’en émet lors de sa fabrication.

Avec une conductivité thermique certifiée ACERMI de 0,036 W/(m*K) seulement, STEICOflex est le plus performant des isolants biosourcés en matière de protection contre froid. Sa capacité thermique massique élevée lui permet également de faire barrière à la chaleur.