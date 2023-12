La rénovation bisourcée en fibre de bois, le pari de STEICO

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la rénovation a le vent en poupe. Amour des vieilles pierres, changement d’horizon pour toute la famille ou encore difficulté d’accès au neuf, les raisons poussant à se tourner vers un logement existant prêt à être remis au goût du jour sont nombreuses. La question de l’isolation est donc centrale quand il s’agit de préserver le charme de l’ancien sans pour autant rogner sur les performances. Pour ce faire, la gamme d’isolants en fibre de bois STEICO est une alliée de choix, autant sur le plan thermique qu’acoustique.

Si la nécessité de bien isoler son logement ne fait aucun doute, la question du matériau à utiliser se pose. Alors pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups en optant pour un isolant respectueux de l’environnement à l’image de la fibre de bois STEICO, issue de forêts gérées durablement et certifiées PEFC ? Ce produit naturel participe de surcroit à la décarbonation grâce au phénomène de photosynthèse, stockant ainsi plus de CO 2 qu’il n’en émet. Ce geste pour la planète vient s’ajouter à un climat d’habitation agréable, sans additifs nocifs pour la santé.

La performance de la fibre de bois STEICO n’est toutefois pas en reste. En effet, celle-ci protège parfaitement du froid hivernal grâce à sa conductivité thermique basse. D’un autre côté, sa masse volumique élevée lui permet de faire efficacement barrière à la chaleur estivale. Un argument primordial face aux vagues caniculaires qui ont tendance à se multiplier et à s’amplifier. Enfin, elle isolera également des bruits d’impact par exemple, une fois posée en sous-couche acoustique.

Pour un logement placé sous le signe de l’écologie et de la performance, rien de tel que la rénovation biosourcée en fibre de bois signée STEICO.

Pour en savoir plus exit_to_app