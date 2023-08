STEICOuniversal : panneau pare-pluie et coupe-vent pour murs et toitures

Panneaux en fibre de bois selon les normes NF EN 13171, NF EN 13986 et EN 622-4.

Profil Rainure et languette.

Conductivité thermique λD [W/ (m*K)] selon NF EN 12667 : 0,048.

Résistance thermique RD [(m² * K)/ W] selon NF EN 12667 : 0,45.

Masse volumique [kg / m³] : env. 270.

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ : 5.

Valeur sd [m] 0,11.

Absorption d‘eau à court terme [kg / m²] ≤ 1,0.

Capacité thermique massique c [J / (kg*K)] : 2100.

Résistance à la flexion à 10 % de compression δ10 [N / mm²] : 0,20.

Résistance à la compression [kPa] : 200.

Résistance à la traction ^ [kPa] : ≥ 30.

Code de recyclage : 030105 /170201.