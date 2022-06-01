Système autonivelant à vis - Croisillon en I
Le système autonivelant à vis PAVILIFT est devenu l’outil indispensable des artisans.
Pratique et facile à utiliser, ce système breveté innovant permet une pose parfaite en assurant l’alignement et le nivellement des carreaux entre eux.
Il garantit également une rapidité d’exécution quel que soit le type de pose et de format des carreaux.
Les croisillons autonivelants s’utilisent aussi bien en pose de carrelage intérieure qu’extérieure (terrasse, allées, margelle de piscine…) et également en pose murale, faïence salle de bain, douche, crédence cuisine, etc…
Avantages produit :
- Des croisillons colorés pour une meilleure identification
- Serrage précis, mise à niveau maîtrisée des carreaux entre eux
- Casse parfaite à la base des croisillons
- Bague de protection clipsable à toutes les textures de carreaux
- Mise en œuvre facilité
- Gain réel de temps
- Finition de qualité
- Tous types de pose
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Croisillon en I
Joints : 1 mm
Epaisseur : 3 à 18 mm
Seau : 200 pièces
Boîte : 3,2 litres
Longueur : 25 cm
Hauteur : 115 cm
Poids brut : 0,527 kg
Matériaux
- Plastique
Divers
Cet accessoire de pose économique et bon marché devient vite indispensable à tout carreleur en recherche d’un alignement parfait et d’un travail rapide.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
