Système autonivelant à vis - Croisillon en I

Le système autonivelant à vis PAVILIFT est devenu l’outil indispensable des artisans.

Pratique et facile à utiliser, ce système breveté innovant permet une pose parfaite en assurant l’alignement et le nivellement des carreaux entre eux.

Il garantit également une rapidité d’exécution quel que soit le type de pose et de format des carreaux.

Les croisillons autonivelants s’utilisent aussi bien en pose de carrelage intérieure qu’extérieure (terrasse, allées, margelle de piscine…) et également en pose murale, faïence salle de bain, douche, crédence cuisine, etc…

Avantages produit :