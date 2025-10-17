PAVILIFT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PAVILIFT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PAVILIFT : Système autonivelant – Carrelage et faïence

Les croisillons autonivelants s’utilisent aussi bien en pose de carrelage intérieure qu’extérieure (terrasse, allées, margelle de piscine…) et également en pose murale, faïence salle de bain, douche, crédence cuisine, etc…

Cet accessoire de pose économique et bon marché devient vite indispensable à tout carreleur en recherche d’un alignement parfait et d’un travail rapide.

Les avantages de Pavilift® :

Un sol sans décalage

Maintien des carreaux entre eux

Temps de pose réduit

Mise en œuvre simplifié

Idéale pour une pose à blanc

Chantier zen

Adapté au carreaux rectifiés

Profitez de notre module de calcul sur notre site internet afin de calculer les quantités dont vous avez besoin.

Le savoir-faire de PAVILIFT :