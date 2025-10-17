PAVILIFT - Batiweb

PAVILIFT
40200 AUREILHAN
France
PAVILIFT : Système autonivelant – Carrelage et faïence
Les croisillons autonivelants s’utilisent aussi bien en pose de carrelage intérieure qu’extérieure (terrasse, allées, margelle de piscine…) et également en pose murale, faïence salle de bain, douche, crédence cuisine, etc…
Cet accessoire de pose économique et bon marché devient vite indispensable à tout carreleur en recherche d’un alignement parfait et d’un travail rapide.
Les avantages de Pavilift® :
- Un sol sans décalage
- Maintien des carreaux entre eux
- Temps de pose réduit
- Mise en œuvre simplifié
- Idéale pour une pose à blanc
- Chantier zen
- Adapté au carreaux rectifiés
Profitez de notre module de calcul sur notre site internet afin de calculer les quantités dont vous avez besoin.
Le savoir-faire de PAVILIFT :
- Système autonivelant à vis
- Système autonivelant à cale
- Croisillons de carreleur
- Cales d’ajustement et multiformats
- Croisillons récupérables
Système autonivelant à vis - Croisillon en I
Le système autonivelant à vis PAVILIFT est devenu l’outil indispensable des artisans. Pratique et facile à utiliser, ce système breveté innovant permet une pose...
Système autonivelant croisillons à cale
Grâce à son département recherche et développement, le système autonivelant à cale PAVILIFT a été repensé pour répondre avec précision...