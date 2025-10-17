PAVILIFT - Batiweb

ConnexionS'abonner
PAVILIFT

360 route des Artisans
40200 AUREILHAN
France
PAVILIFT : Système autonivelant – Carrelage et faïence 

Les croisillons autonivelants s’utilisent aussi bien en pose de carrelage intérieure qu’extérieure (terrasse, allées, margelle de piscine…) et également en pose murale, faïence salle de bain, douche, crédence cuisine, etc…

Cet accessoire de pose économique et bon marché devient vite indispensable à tout carreleur en recherche d’un alignement parfait et d’un travail rapide.

Les avantages de Pavilift® :

  • Un sol sans décalage
  • Maintien des carreaux entre eux
  • Temps de pose réduit
  • Mise en œuvre simplifié
  • Idéale pour une pose à blanc
  • Chantier zen
  • Adapté au carreaux rectifiés

Profitez de notre module de calcul sur notre site internet afin de calculer les quantités dont vous avez besoin. 

Le savoir-faire de PAVILIFT :

  • Système autonivelant à vis
  • Système autonivelant à cale
  • Croisillons de carreleur
  • Cales d’ajustement et multiformats
  • Croisillons récupérables

 

 

