Système autonivelant croisillons à cale

PAVILIFT

Grâce à son département recherche et développement, le système autonivelant à cale PAVILIFT a été repensé pour répondre avec précision aux besoins des artisans.

Performant, ce système autonivelant à cale, revu et corrigé, résiste à la contrainte lors du serrage et assure une casse parfaite à la base pour une mise en œuvre facilitée !

Les croisillons autonivelants s’utilisent aussi bien en pose de carrelage intérieure qu’extérieure (terrasse, allées, margelle de piscine…) et également en pose murale, faïence salle de bain, douche, crédence cuisine, etc…

Avantages produit :

  • Des croisillons colorés pour une meilleure identification
  • Un serrage précis, un nivellement assuré des carreaux entre eux
  • Une casse parfaite à la base du croisillon
  • Une platine de protection pratique pour éviter décalage et abrasion 

Caractéristiques techniques

Croisillons en I
Tous types de pose
Epaisseur : 3 à 14 mm
Pièces : 250
Carton : 6,9 litres
Longueur : 25 cm
Hauteur : 12 cm
Profondeur : 23 cm
Poids brut : 0,677 kg

Matériaux

  • Plastique

Divers

Cet accessoire de pose économique et bon marché devient vite indispensable à tout carreleur en recherche d’un alignement parfait et d’un travail rapide.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
