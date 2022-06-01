Système autonivelant croisillons à cale

Grâce à son département recherche et développement, le système autonivelant à cale PAVILIFT a été repensé pour répondre avec précision aux besoins des artisans.

Performant, ce système autonivelant à cale, revu et corrigé, résiste à la contrainte lors du serrage et assure une casse parfaite à la base pour une mise en œuvre facilitée !

Les croisillons autonivelants s’utilisent aussi bien en pose de carrelage intérieure qu’extérieure (terrasse, allées, margelle de piscine…) et également en pose murale, faïence salle de bain, douche, crédence cuisine, etc…

Avantages produit :