Technibloc : bloc béton bas carbone haute performance

Lancée en 2005 par le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) Technibloc, la solution Technibloc s’impose comme une référence en matière de construction durable. Dès ses débuts, elle intègre des caractéristiques à faible émission de carbone, anticipant ainsi les exigences de la RE2020, entrée en vigueur seulement deux ans plus tard.

Depuis plus de 20 ans, Technibloc contribue activement à la réduction de l’empreinte carbone des chantiers grâce à une conception innovante. En optimisant la consommation de ciment et d’eau, la solution permet non seulement de préserver les ressources naturelles, mais aussi de réduire la pénibilité des travaux pour les professionnels du bâtiment.

En associant innovation, efficacité et respect de l’environnement, Technibloc illustre parfaitement la volonté du secteur de se tourner vers des matériaux écologiques et durables. Une vision pionnière qui continue de transformer la manière de construire.

