Technibloc : bloc béton bas carbone haute performance

GIE TECHNIBLOC

Lancée en 2005 par le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) Technibloc, la solution Technibloc s’impose comme une référence en matière de construction durable. Dès ses débuts, elle intègre des caractéristiques à faible émission de carbone, anticipant ainsi les exigences de la RE2020, entrée en vigueur seulement deux ans plus tard.

Depuis plus de 20 ans, Technibloc contribue activement à la réduction de l’empreinte carbone des chantiers grâce à une conception innovante. En optimisant la consommation de ciment et d’eau, la solution permet non seulement de préserver les ressources naturelles, mais aussi de réduire la pénibilité des travaux pour les professionnels du bâtiment.

En associant innovation, efficacité et respect de l’environnement, Technibloc illustre parfaitement la volonté du secteur de se tourner vers des matériaux écologiques et durables. Une vision pionnière qui continue de transformer la manière de construire.

Matériaux (détail) :

  • Granulats courants et légers 100% mineral

Labels et certifications (détail) :

  • Eurocode 8

Empreinte carbone optimisée : 10 kg éq. CO2/m² / FDES collective
Fabrication responsable : une solution 100% minérale et un processus de fabrication sans cuisson
Recyclabilité : 100% recyclable
Economie circulaire : Certaines versions intègrent jusqu’à 20% de granulats recyclés (certifiés NF avec incorporation de granulats recyclés).

Matériaux

  • Minéral

Labels et certifications

  • FDES
  • NF

Divers

Accessoires dans la gamme :
Mortier colle Techniplus
Rouleaux Technibloc R5 et R7
Pelle sismique TECHNIBLOC
Platine pose joints minces 2 éléments

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

GIE TECHNIBLOC - Batiweb

Le GIE Technibloc fédère 12 entreprises sur le territoire national garantissant ainsi une...

414 Avenue de la Plage
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
France

