Technibloc : 20 ans d’innovation durable en construction

Une solution bas carbone portée par un engagement visionnaire

Depuis 20 ans, Technibloc a contribué à la réduction de l’empreinte carbone de la construction en conciliant innovation, performance et durabilité. La solution permet des économies d’eau et de ciment tout en contribuant à réduire la pénibilité sur les chantiers grâce à des caractéristiques techniques uniques :

Empreinte carbone optimisée : 10 kg éq. CO2/m² / FDES collective

: 10 kg éq. CO2/m² / FDES collective Fabrication responsable : une solution 100% minérale et un processus de fabrication sans cuisson

: une solution 100% minérale et un processus de fabrication sans cuisson Durabilité : 100% recyclable, avec certaines versions intégrant jusqu’à 20% de granulats recyclés (certifiés NF avec incorporation de granulats recyclés).

Par ailleurs, Technibloc se distingue par une composition intégrant des granulats locaux issus des régions où ils sont produits. Cette approche favorise les circuits courts, limitant ainsi les distances de transport et réduisant de manière significative les émissions de CO2 sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Quelques chiffres

Depuis la commercialisation de la solution en 2007, le GIE Technibloc a vendu plus de 15 680 000 Technibloc soit plus de 1,9 millions de m² réalisés.

Le GIE Technibloc fédère 11 entreprises sur le territoire national garantissant ainsi une production locale et des solutions adaptées à chaque région : Plattard Industries (Rhône), Albon Prefa (Drôme), GGI (Savoie), Tartarin (Vienne), Derrey (Vosges), Gris Clair (Doubs), Toujas & Coll (Hautes-Pyrénées), Rasori (Eure-et-Loir), Perin & Cie (Ille-et-Vilaine), SEPA Leonhart (Bas-Rhin), Maggioni (Côte d’Or).

« Avec Technibloc, nous avons su anticiper les enjeux de la construction durable il y a 20 ans, bien avant que cela ne devienne une obligation réglementaire. Ce bloc béton performant incarne notre vision d’une construction alliant innovation et durabilité. Grâce à l’engagement des 11 entreprises membres du GIE Technibloc, réparties sur tout le territoire français, nous avons pu déployer cette solution localement, en limitant l’impact environnemental et en répondant aux besoins des professionnels. Aujourd’hui, nous sommes fiers que Technibloc reste un modèle de durabilité et de performance, illustrant qu’une vision collective peut transformer durablement le secteur de la construction. » Jacques PLATTARD, Président du Groupement d’intérêt économique Technibloc.

