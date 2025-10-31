Pour obtenir une information de la part de la marque « GIE TECHNIBLOC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Le GIE Technibloc fédère 12 entreprises sur le territoire national garantissant ainsi une production locale et des solutions adaptées à chaque région : Plattard Industries (Rhône), Albon Prefa (Drôme), GGI (Savoie), Tartarin (Vienne), Derrey (Vosges), Gris Clair (Doubs), Toujas & Coll (Hautes-Pyrénées), Rasori (Eure-et-Loir), Perin & Cie (Ille-et-Vilaine), SEPA Leonhart (Bas-Rhin), Maggioni (Côte d’Or) et SuperBloc (Hérault).