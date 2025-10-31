GIE TECHNIBLOC
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
France
Le GIE Technibloc fédère 12 entreprises sur le territoire national garantissant ainsi une production locale et des solutions adaptées à chaque région : Plattard Industries (Rhône), Albon Prefa (Drôme), GGI (Savoie), Tartarin (Vienne), Derrey (Vosges), Gris Clair (Doubs), Toujas & Coll (Hautes-Pyrénées), Rasori (Eure-et-Loir), Perin & Cie (Ille-et-Vilaine), SEPA Leonhart (Bas-Rhin), Maggioni (Côte d’Or) et SuperBloc (Hérault).
Technibloc : bloc béton bas carbone haute performance
Lancée en 2005 par le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) Technibloc, la solution Technibloc s’impose comme une référence en matière de construction...
Les tags associés
- Béton
- Bâtiment
- Matériaux
- Maçonnerie
- Construction
