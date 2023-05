Bonjour, nous sommes TECHNOFORM !



En tant qu‘entreprise familiale, nous savons que c‘est l‘humain qui est à la base de chaque activité. Nous sommes convaincus que les meilleures idées sont celles qui ont été formulées ensemble.



Nous sommes TECHNOFORM - plus de 1400 employés, dédiés à l’innovation et travaillant pour nos clients à travers le monde. En phase avec ce qui stimule les clients et les marchés depuis 1969, nous développons en collaboration des solutions fortement plébiscitées. Fournissant 100% de fiabilité et de qualité à tous les niveaux, nous proposons le même haut niveau de qualité de services et de solutions partout à travers le monde. 45 sites dans plus de 40 pays assurent un approvisionnement continu où que vous soyez.



Au sein de TECHNOFORM, nous nous concentrons sur le développement de solutions localisées en périphérie des vitrages et thermiquement optimisés (ou "Thermal edge bond solutions“ en anglais). Nous sommes animés par notre défi quotidien de trouver les meilleures options pour vos objectifs individuels et nous ne sommes satisfaits que lorsque vous l‘êtes.



Grâce à son excellence et à plus de 1000 compétences, notre équipe de professionnels hautement qualifiés transforme les besoins individuels en solutions technologiques customisées. Livrant des quantités de 1 à 1 000 000 de mètres, nos clients sont assurés de recevoir le meilleur package en terme de qualité, quantité par unité de temps, et prix.