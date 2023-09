Warm edge - Vitrage Isolant - le sommet de la performance

Nos espaceurs warm edge hybrides ont fait leurs preuves depuis plus de 20 ans et sont conçus pour répondre aux nombreuses exigences des systèmes de vitrages isolant d'aujourd'hui.

Ces espaceurs sont considérés comme hybrides car ils sont fabriqués à partir d'une combinaison de polypropylène spécialement élaborée et d'un feuillard d'acier inoxydable ultra-mince. Ce mélange de matériaux réduit considérablement la conductivité thermique de l'espaceur.

Le feuillard en acier inoxydable de l'espaceur offre les mêmes avantages en termes de durabilité et de facilité de traitement que les espaceurs en métal : aucune transmission de vapeur d'eau et de gaz à travers l'espaceur et la capacité d'être plié grâce à une plieuse classique.

En conséquence, nos espaceurs hybrides allient les performances thermiques des espaceurs warm edge non métalliques, et la durabilité mécanique des espaceurs en acier inoxydable.

