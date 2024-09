Économies d'énergie et empreinte carbone : l'excellence pour vos vitrages isolants

Bien choisir son espaceur, c'est s'assurer un vitrage isolant durable de qualité et optimisé thermiquement pour répondre aux besoins de confort et de sobriété énergétique d'aujourd'hui.

On appelle communément "warm edge", les espaceurs thermiquement optimisés pour vitrage isolant servant aux fenêtres, véranda, portes et façades. Outre les économies énergétiques et le confort près de vos fenêtres (fini les courants d'air froid près de celles-ci), le warm edge a également l'avantage de réduire le risque de condensation sur les bords du vitrage et ainsi de prévenir la formation de moisissures.

En spécifiant une de nos solutions espaceur warm edge Technoform plutôt qu'un espaceur aluminium, vous êtes sûr de gagner au moins 0,1W/(m²K) sur le Uw des fenêtres, façades et portes vitrées.

Les espaceurs warm edge Technoform SP14, SP18, SP24 et SP31 sont aussi les espaceurs ayant les plus faibles empreintes carbones du marché*.

Technoform sera présent au salon Batimat du 30 septembre au 3 octobre au Hall 4 stand D040. Venez découvrir comment nos solutions peuvent vous aider à atteindre vos objectifs carbone et répondre aux enjeux du nouvel indicateur Ic construction de la RE2020.

* cf. base de données INIES septembre 2024.

