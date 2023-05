Technoform SP14 et SP13, espaceur Warm Edge pour vitrage isolant leader du marché

L'espaceur Warm Edge SP14 (ancienne désignation TGI-Spacer M), produit leader sur le marché, a été conçu pour répondre aux nombreuses exigences qui s'appliquent aux joints périphériques des vitrages isolants modernes. Il est disponible sous différentes variantes, chacune adaptée pour correspondre à un usage spécifique. Bien que certains éléments de design diffèrent, ils offrent tous de faibles valeurs Psi, un haut niveau de productivité, une grande fiabilité de mise en œuvre et une apparence de haute qualité.



Le SP14 et le SP13 répondent aux exigences de la norme EN 1279-2, 3, 4 & 6, et sont sous couvert d'un DTA suivi par le CSTB. Ce sont des composants certifiés Maison Passive de Classe phB (Cold Climate).



Vous pouvez bénéficier des avantages suivants :



SP14 (ancienne désignation TGI-Spacer M avec renfort en acier "with wire") :

Haute stabilité du profilé grâce a nos renforts métalliques brevetés,

Idéal pour les grands et moyens vitrages,

Aucune reprise manuelle des cadres n'est nécessaire,

Angles rigides,

Composant certifié par l'Institut de la Maison Passive en Classe B (Cold Climate).

SP13 (ancienne désignation TGI-Spacer M sans renfort en acier "no wire") :

Possibilités quasiment illimitées de mise en forme (cercles, triangles, rectangles convexes ou concaves,...),

Permet le pliage des angles avec les plus faibles rayons,

Permet le pliage négatif (par ex. pour les tuyaux de ventilation),

Composant certifié par l'Institut de la Maison Passive en Classe B (Cold Climate),