testo 300 : Evolutif NOx, une solution durable pour vos analyses de combustion

Le Testo 300 est présenté comme une référence pour les professionnels du chauffage et de la combustion, notamment grâce à sa nouvelle option NOx évolutive disponible sur toute la gamme. Cette innovation garantit une conformité accrue aux normes environnementales et offre des mesures précises pour les diagnostics et analyses.

Les avantages du Testo 300 :

Option NOx intégrée : Permet de mesurer les émissions d'oxydes d'azote, cruciales face aux normes de qualité de l'air de plus en plus strictes.

Précision éprouvée pour des mesures conformes aux réglementations.

Installation simple de la cellule NOx, sans retour en usine.

Adaptabilité durable pour répondre à l'évolution des normes.

En résumé, le Testo 300 allie innovation, précision, durabilité et facilité d’utilisation, renforçant son rôle de pionnier pour aider les professionnels à améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte écologique des systèmes de chauffage.