testo 558s : manifold électronique avec bloc de vannes à 4 voies et écran tactile intuitif

Le testo 558s, dernier-né des manomètres froid électroniques, offre une précision maximale, une connectivité avancée et une ergonomie intuitive pour optimiser le travail des frigoristes et climaticiens. Grâce à l’app testo Smart, il permet une commande intelligente depuis un smartphone ou une tablette, facilitant ainsi l’analyse et la documentation des installations frigorifiques et climatiques.

Les avantages de testo 558s :

Précision et fiabilité : mesure haute précision (0,25 % full scale - 60 bars) avec compensation de température intégrée, idéale même en basse pression.

Interface tactile et écran couleur : visualisation claire des valeurs de mesure avec affichage graphique et courbes de tendance sur 30 minutes.

Commandes intuitives : utilisation possible via l’écran tactile, les touches adaptées aux gants ou directement depuis l’app testo Smart.

Menus guidés intelligents : accompagnement pas à pas pour le calcul automatique des paramètres essentiels (surchauffe, chute de pression, tirage au vide…).

Connectivité Bluetooth avancée : compatibilité avec les testo Smart Probes, pince ampèremétrique, pompe à vide et balance de fluides pour un contrôle centralisé.

96 fluides frigorigènes intégrés : mise à jour automatique, y compris les fluides inflammables A3 et A2L pour une sécurité renforcée.

Système de charge hybride : fonctionne avec un accumulateur rechargeable (ISB-C) ou des piles pour une autonomie maximale.

Le testo 558s allie technologie de pointe et simplicité d’utilisation pour un diagnostic fiable et rapide des installations frigorifiques et climatiques. Optimisez votre efficacité avec un manifold électronique connecté, précis et sécurisé !