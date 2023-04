TOUPRET Humistop, traiter mur et plafond de l'humidité, en intérieur et en extérieur, application manuelle

TOUPRET HUMISTOP permet de traiter les murs et plafonds endommagés par l’humidité. Évite le suintement et empêche le décollement des peintures et papiers peints. Pour application manuelle en intérieur et extérieur. TOUPRET HUMISTOP s’applique sur tous supports humides non suintants et est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux. Toupret HUMISTOP est une barrière étanche contre l'humidité, il stoppe le suintement, il est étanche à l'humidité et adhère sur les supports humides, bruts et peints.

Avantages produit :

Stoppe le suintement

Adhérence supports humides

Laisse respirer le support

Intérieur / Extérieur

Préserve les enduits et peintures

Labels et Certifications :