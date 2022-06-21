ConnexionS'abonner
Fermer

Tournevis dynamométrique réglable avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor - Série 7400 Kraftform

Partager le produit
WERA WERKZEUGE

Tournevis dynamométrique Wera. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique.

Échelle bien lisible. Avec signalisation par déclic. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.

Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Avantages produit :

  • Tournevis dynamométrique, réglable, avec porte-embouts Rapidaptor
  • Pour embouts 6 pans 1/4"
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préréglée
  • Indication numérique de la valeur de couple
  • Polyvalence d’emploi
  • Couple de desserrage illimité 
  • Précision de mesure
  • Loupe à enficher
  • Bonne lisibilité
  • Réglage aisé

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimension : 155x37x37 mm
Poids : 122 g

Divers

Nous sommes fermement convaincus que nos outils rendent la vie de leurs utilisateurs plus simple, plus sûre et plus plaisante. Nous ne sommes jamais satisfaits des standards existants.
Il existe de très nombreux outils de vissage...Mais contrairement aux autres, nous croyons que les outils n'auront jamais fini d'être réinventés. Nous sommes constamment en quête de nouvelles idées. Nous pensons autrement. Nous remettons en question. Ainsi, nous développons des outils de vissage tels que le cliquet Zyklop ou la clé Joker, qui chamboulent des outils traditionnels.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

WERA WERKZEUGE - Batiweb

Nous sommes fermement convaincus que nos outils rendent la vie de leurs utilisateurs plus simple, plus...

Korzerter Strasse 21-25 D
42349 Wuppertal
Allemagne

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.