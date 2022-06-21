Tournevis dynamométrique réglable avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor - Série 7400 Kraftform

Tournevis dynamométrique Wera. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique.

Échelle bien lisible. Avec signalisation par déclic. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.

Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Avantages produit :