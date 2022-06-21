Tournevis dynamométrique réglable avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor - Série 7400 Kraftform
Tournevis dynamométrique Wera. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique.
Échelle bien lisible. Avec signalisation par déclic. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.
Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
Avantages produit :
- Tournevis dynamométrique, réglable, avec porte-embouts Rapidaptor
- Pour embouts 6 pans 1/4"
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préréglée
- Indication numérique de la valeur de couple
- Polyvalence d’emploi
- Couple de desserrage illimité
- Précision de mesure
- Loupe à enficher
- Bonne lisibilité
- Réglage aisé
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimension : 155x37x37 mm
Poids : 122 g
Divers
Nous sommes fermement convaincus que nos outils rendent la vie de leurs utilisateurs plus simple, plus sûre et plus plaisante. Nous ne sommes jamais satisfaits des standards existants.
Il existe de très nombreux outils de vissage...Mais contrairement aux autres, nous croyons que les outils n'auront jamais fini d'être réinventés. Nous sommes constamment en quête de nouvelles idées. Nous pensons autrement. Nous remettons en question. Ainsi, nous développons des outils de vissage tels que le cliquet Zyklop ou la clé Joker, qui chamboulent des outils traditionnels.
