Tournevis pour vis à fente - 932 A

WERA WERKZEUGE

Manche Kraftform Dispositif anti-roulement Plaque de frappe Lame traversante Hexagone de force intégré Avec lame hexagonale Pointe Black Point

Tournevis Wera, pour visser et dégager des vis. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec lame hexagonale réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition.

Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Avantages produit :

  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Dispositif anti-roulement
  • Repositionnement rapide
  • Hexagone de force intégré
  • lame traversante
  • Plaque de frappe intégré

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimension : 161x26x26 mm
Poids : 34 g

Divers

Nous sommes fermement convaincus que nos outils rendent la vie de leurs utilisateurs plus simple, plus sûre et plus plaisante. Nous ne sommes jamais satisfaits des standards existants.
Il existe de très nombreux outils de vissage...Mais contrairement aux autres, nous croyons que les outils n'auront jamais fini d'être réinventés. Nous sommes constamment en quête de nouvelles idées. Nous pensons autrement. Nous remettons en question. Ainsi, nous développons des outils de vissage tels que le cliquet Zyklop ou la clé Joker, qui chamboulent des outils traditionnels.

