Tournevis pour vis à fente - 932 A

Tournevis Wera, pour visser et dégager des vis. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec lame hexagonale réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition.

Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

