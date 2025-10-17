WERA WERKZEUGE - Batiweb

WERA WERKZEUGE
42349 Wuppertal
Allemagne
Nous sommes fermement convaincus que nos outils rendent la vie de leurs utilisateurs plus simple, plus sûre et plus plaisante. Nous ne sommes jamais satisfaits des standards existants.
Il existe de très nombreux outils de vissage...
Mais contrairement aux autres, nous croyons que les outils n'auront jamais fini d'être réinventés. Nous sommes constamment en quête de nouvelles idées. Nous pensons autrement. Nous remettons en question. Ainsi, nous développons des outils de vissage tels que le cliquet Zyklop ou la clé Joker, qui chamboulent des outils traditionnels.
L'usine WERA compte 750 collaborateurs passionnés et une impressionnante intégration verticale qui sont les garants d‘un savoir-faire d'exception en matière d‘outils.
Nous sommes là pour vous dans le monde entier, et vous trouverez très certainement l'outil qui vous convient parmi les plus de 3 000 outils différents que nous proposons. 750 rebelles de l'outillage WERA s'amusent tous les jours en réinventant des outils de vissage et en trouvant des solutions à vos problèmes.
Nous adorons les innovations. Nous adorons le design. Nous adorons le rock and roll. Même si nous nous amusons beaucoup, notre succès est au rendez-vous. Notre taux de réclamations avoisine le zéro pour cent. Nous nous réjouissons d'avoir obtenu de nombreuses distinctions de nos clients et nous sommes fiers des prix de design que nous avons glanés.
Le savoir-faire de WERA:
- Tournevis
- Outils pour électriciens
- Cliquets et Accessoires Zyklop
- Joker
- Clés mâles coudées
- Kraftform Kompakt
- Outils par corps de métier
- Wera 2go
- Outils de vissage pour machines
- Outils dynamométriques
- Série Tournevis à choc
- Série Maillets
- Outils pour vélos et vélos électriques
- AR/VR
- Fonctionnalités
- Empreintes
- Outils personnalisés (Boutique Tool Rebel)
Tournevis pour vis à fente - 932 A
Manche Kraftform Dispositif anti-roulement Plaque de frappe Lame traversante Hexagone de force intégré Avec lame hexagonale Pointe Black Point Tournevis Wera, pour visser et dégager...
Tournevis dynamométrique réglable avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor - Série 7400 Kraftform
Tournevis dynamométrique Wera. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle...
