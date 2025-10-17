WERA WERKZEUGE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « WERA WERKZEUGE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous sommes fermement convaincus que nos outils rendent la vie de leurs utilisateurs plus simple, plus sûre et plus plaisante. Nous ne sommes jamais satisfaits des standards existants.

Il existe de très nombreux outils de vissage...

Mais contrairement aux autres, nous croyons que les outils n'auront jamais fini d'être réinventés. Nous sommes constamment en quête de nouvelles idées. Nous pensons autrement. Nous remettons en question. Ainsi, nous développons des outils de vissage tels que le cliquet Zyklop ou la clé Joker, qui chamboulent des outils traditionnels.

L'usine WERA compte 750 collaborateurs passionnés et une impressionnante intégration verticale qui sont les garants d‘un savoir-faire d'exception en matière d‘outils.

Nous sommes là pour vous dans le monde entier, et vous trouverez très certainement l'outil qui vous convient parmi les plus de 3 000 outils différents que nous proposons. 750 rebelles de l'outillage WERA s'amusent tous les jours en réinventant des outils de vissage et en trouvant des solutions à vos problèmes.

Nous adorons les innovations. Nous adorons le design. Nous adorons le rock and roll. Même si nous nous amusons beaucoup, notre succès est au rendez-vous. Notre taux de réclamations avoisine le zéro pour cent. Nous nous réjouissons d'avoir obtenu de nombreuses distinctions de nos clients et nous sommes fiers des prix de design que nous avons glanés.

Le savoir-faire de WERA :