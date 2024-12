Tremco - MATACRYL : Systèmes d'Étanchéité Liquide pour les ouvrages d'art

Tremco - La gamme Matacryl permet de réaliser des protections de structures béton, et d’étancher les ouvrages d'art, tels que ponts routiers et ferroviaires, passerelles piétonnes et cyclistes, sur supports béton ou métalliques, en travaux neufs ou en rénovation.

Les membranes d’étanchéité hybrides Matacryl ont été développés par Tremco, afin d’apporter une solution pérenne, à la protection, à la réparation des tabliers de ponts, quelles que soient leurs conditions d’usage, y compris dans les climats froids et les conditions météorologiques extrêmes. L’ETA 22/0805 atteste que Matacryl a été testé et est conforme aux normes européennes les plus récentes et les plus strictes en matière de protection des tabliers de pont.

Contrairement aux membranes d’étanchéité traditionnelles, les solutions Matacryl sont formulées à base de résines PUMA (Polyuréthane Métacrylate) pour pouvoir donner entière satisfaction en toutes conditions. En effet, elles combinent à la fois les propriétés des résines MMA (Métacrylates de méthyle), avec leur polymérisation rapide, et des résines PU (Polyuréthane), qui conservent une grande souplesse et une résistance aux mouvements des supports, y compris à basse température.

Appliqués en travaux neufs comme en rénovation, les systèmes d’étanchéité liquides sans joints Matacryl permettent d’améliorer la durabilité et la durée de vie des infrastructures en béton ou métalliques, comme les ponts routiers ou ferroviaires. Avec des centaines réalisations, ils sont reconnus par les maîtres d’ouvrage et des experts en génie civil du monde entier.

Focus sur MATACRYL BRIDGES STRUCTURES (3/4) : Système d'Étanchéité Liquide pour passerelles piétons & cycles

MATACRYL Bridges Structures (3/4) est un système d’étanchéité liquide flexible très résistant, sans joint, appliqué manuellement ou par pulvérisation. Ce revêtement intégre une membrane d’étanchéité polymère liquide, à base de monomères acryliques modifiés à l’uréthane (technologie PUMA). Il est utilisé comme revêtement d’étanchéité et comme inhibiteur de corrosion pour les passerelles métalliques piétons et cycles.

Avantages de MATACRYL BRIDGES STRUCTURES (3/4) :

Disponible en version manuelle et en version projetable.

S’applique à froid.

Temps de recouvrement réduit entre les différentes couches composant le système.

Supporte la pluie 30 minutes après l’application.

Parfaitement étanche.

Peut ponter des fissures même à basses températures.

La liaison chimique garantit une parfaite adhérence entre les couches.

Sans joint.

Facilement réparable.

Bonne résistance à la circulation piétonne et aux cycles.

Il existe également d’autres systèmes dans la gamme MATACRYL : sous enrobé (1B/4), sous ballast ferroviaire (2/4), et ponts routiers (4B/4), ainsi que pour les structures enterrées (Matacryl Industrial Waterproofing).

Labels et certifications (détail) :