Le bureau d'étude Hellio Ingénierie dresse un bilan contrasté de l'année 2025 pour le dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov'.

Hellio Ingénierie, entreprise agréée Mon accompagnateur rénov', fait son bilan de 2025. « Le dispositif MaPrimeRénov' - et avec lui l'agrément Mon Accompagnateur Rénov' - peine à tenir ses promesses », déplore-t-elle dans un communiqué de presse publié fin février.

Malgré le stop and go subi par le dispositif d'aide cette année, Hellio Ingénierie souligne un bilan plutôt positif depuis la création de MaPrimeRénov' en 2020. Avec plus de 2,5 millions de foyers aidés, dont près de 350 000 rénovations d’ampleur, le guichet a en moyenne permis de réduire de moitié la consommation énergétique des logements concernés.

Stagnation en vue pour le budget de MaPrimeRénov' en 2026

Hellio Ingénierie rappelle que Mon accompagnateur rénov' a été créé en 2023, dans l'objectif d'aider à massifier la rénovation énergétique. L'entreprise critique cependant la stagnation de l'enveloppe allouée à MaPrimeRénov' en 2026 (3,6 milliards, soit le même budget qu'en 2025).

Le bureau d'étude fustige aussi un manque de lisibilité qui « ne permet pas, à date, d'identifier la part consacrée aux Certificats d'économie d'énergie (CEE) ni celle destinée aux dossiers non traités en 2025. »

Des inégalités d'accès d'une région à l'autre

La fermeture du guichet début 2026, jusqu'au 23 février, n'a pas non plus rassuré Hellio Ingénierie, qui alerte désormais sur des inégalités d'accès aux primes selon les régions. Ainsi, selon ses chiffres, une demande est satisfaite en moyenne en six mois en Bretagne, contre deux mois dans les Hauts-de-France.

Des disparités que l'accompagnateur à la rénovation appelle à rétablir rapidement pour atteindre l'objectif des 900 000 rénovations par an d'ici 2030.

« La rénovation énergétique d’ampleur constitue une priorité nationale et un levier stratégique pour les ménages, permettant d’améliorer durablement leur confort tout en maîtrisant leurs dépenses énergétiques », affirme Julien Outin, directeur de Hellio ingénierie.

« Dans un contexte marqué par des à-coups administratifs et une continuité limitée dans l’accès aux aides, il est essentiel que les pouvoirs publics soutiennent pleinement le dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ et sécurisent la réouverture du guichet MaPrimeRénov’ le 23 février 2026, la loi de Finances pour 2026 ayant été promulguée au 20 février 2026. Hellio Ingénierie confirme son engagement à accompagner les ménages à chaque étape de leur projet de rénovation énergétique. »