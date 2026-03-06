MaPrimeRénov' : Hellio Ingénierie dresse un bilan contrasté des aides en 2025
Publié le 06 mars 2026 à 14h55, mis à jour le 06 mars 2026 à 17h04, par Raphaël Barrou
Hellio Ingénierie, entreprise agréée Mon accompagnateur rénov', fait son bilan de 2025. « Le dispositif MaPrimeRénov' - et avec lui l'agrément Mon Accompagnateur Rénov' - peine à tenir ses promesses », déplore-t-elle dans un communiqué de presse publié fin février.
Malgré le stop and go subi par le dispositif d'aide cette année, Hellio Ingénierie souligne un bilan plutôt positif depuis la création de MaPrimeRénov' en 2020. Avec plus de 2,5 millions de foyers aidés, dont près de 350 000 rénovations d’ampleur, le guichet a en moyenne permis de réduire de moitié la consommation énergétique des logements concernés.
Stagnation en vue pour le budget de MaPrimeRénov' en 2026
Hellio Ingénierie rappelle que Mon accompagnateur rénov' a été créé en 2023, dans l'objectif d'aider à massifier la rénovation énergétique. L'entreprise critique cependant la stagnation de l'enveloppe allouée à MaPrimeRénov' en 2026 (3,6 milliards, soit le même budget qu'en 2025).
Le bureau d'étude fustige aussi un manque de lisibilité qui « ne permet pas, à date, d'identifier la part consacrée aux Certificats d'économie d'énergie (CEE) ni celle destinée aux dossiers non traités en 2025. »
Des inégalités d'accès d'une région à l'autre
La fermeture du guichet début 2026, jusqu'au 23 février, n'a pas non plus rassuré Hellio Ingénierie, qui alerte désormais sur des inégalités d'accès aux primes selon les régions. Ainsi, selon ses chiffres, une demande est satisfaite en moyenne en six mois en Bretagne, contre deux mois dans les Hauts-de-France.
Des disparités que l'accompagnateur à la rénovation appelle à rétablir rapidement pour atteindre l'objectif des 900 000 rénovations par an d'ici 2030.
« La rénovation énergétique d’ampleur constitue une priorité nationale et un levier stratégique pour les ménages, permettant d’améliorer durablement leur confort tout en maîtrisant leurs dépenses énergétiques », affirme Julien Outin, directeur de Hellio ingénierie.
« Dans un contexte marqué par des à-coups administratifs et une continuité limitée dans l’accès aux aides, il est essentiel que les pouvoirs publics soutiennent pleinement le dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ et sécurisent la réouverture du guichet MaPrimeRénov’ le 23 février 2026, la loi de Finances pour 2026 ayant été promulguée au 20 février 2026. Hellio Ingénierie confirme son engagement à accompagner les ménages à chaque étape de leur projet de rénovation énergétique. »
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
Rénovation énergétique : les évolutions législatives au 1er janvier
DPE, MaPrimeRénov’, CEE… La loi évolue pour la rénovation énergétique. Décryptage de Hellio, expert de la maîtrise énergétique.
Pros de la rénovation énergétique : devenez partenaires Hellio
Hellio Pro accompagne les pros du bâtiment avec des primes CEE, une expertise locale et une plateforme dédiée pour faciliter la rénovation énergétique.
PAC air/eau : les clés pour une installation performante et conforme RGE
Comprenez le fonctionnement de la PAC air/eau, ses règles d’installation et les évolutions CEE 2025 pour les pros RGE.
Rénovation énergétique : des copropriétaires sensibilisés mais déstabilisés
Hellio, spécialiste de la maîtrise énergétique, a livré son baromètre 2025 de la rénovation des copropriétés. Conclusion : si les copropriétaires sont sensibilisés sur le sujet, des obstacles demeurent...