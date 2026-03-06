Le secteur de l’éclairage a récemment vu la suppression de trois fiches CEE lui être annoncée. Pour Léo Perez, expert chez Clareo Lighting, cette réforme marque une évolution nécessaire pour des projets plus ambitieux dans la rénovation énergétique.

Trois suppressions de fiches de Certificats d'économie d'énergie (CEE) pour l'éclairage et c'est tout un secteur qui peut s'inquièter de l'évolution des aides. Mais selon Léo Perez, référent efficacité énergétique de Clareo Lighting, la situation est plus contrastée.

Selon lui, cette évolution est avant tout le marqueur de l'entrée du dispositif CEE dans « une phase de maturité, plus exigeante ». Pour ce qui est du relamping LED, Léo Perez considère qu'il ne s'agit plus d'une innovation, mais d'un « standard », admettant ainsi qu'il est plutôt logique de ne plus lui réserver les CEE.

Vers une montée en compétence nécessaire ?

Le référent de Clareo Lighting considère même qu'agissant de cette manière, le régulateur s'assure de « préserver sa capacité [au dispositif CEE, NDLR] à financer des opérations réellement transformationnelles, et limiter les effets d’aubaine ».

Une évolution qu'il juge positive, permettant selon lui de sortir de la succession d'actions isolées pour voir l'efficacité énergétique comme « une démarche globale ».

Léo Perez admet que ce changement risque de créer « des tensions » pour les entreprises qui reposaient sur « une logique de volume et de standardisation ». Mais il espère aussi une montée en compétence pour celles « qui savent analyser un site dans son ensemble, proposer des scénarios techniques cohérents, sécuriser la conformité, et inscrire le financement dans une logique de performance réelle ».