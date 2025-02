Tuyau caoutchouc Réf. 963/20SP

Découvrez une innovation pensée pour les professionnels de l’étanchéité : un tuyau souple en caoutchouc conforme à la norme NF EN ISO 3821, équipé de raccords sertis gauche femelle et, surtout, doté d’un dispositif ingénieux qui le protège des cassures. Testé sur de nombreux chantiers en France et en Europe, ce système renforce la durabilité du tuyau dans les conditions les plus exigeantes.

Spécialement conçu pour une utilisation avec les chalumeaux butane-propane en phase gazeuse, ce tuyau répond aux problématiques fréquemment rencontrées par les professionnels. Les casses prématurées et arrachements accidentels, souvent signalés par les étancheurs, sont désormais minimisés grâce à cette conception renforcée.

En usage intensif, un tuyau de chalumeau doit être remplacé tous les trois ans, et tous les cinq ans pour un usage standard. Cependant, sur les chantiers, soumis à des conditions difficiles, les remplacements étaient bien trop fréquents. Traînés au sol sur de longues distances et exposés à des contraintes sévères, ces équipements nécessitaient une solution plus résistante et fiable.

C’est ainsi qu’a été développée la référence 963/20SP. Avec ses 20 mètres de longueur, son diamètre de 6,3 mm et sa compatibilité avec tous les chalumeaux d’étancheur, ce modèle se distingue par son renforcement au niveau du raccord serti de sortie de manche, garantissant une meilleure longévité.

Conçu pour faire face aux conditions extrêmes des chantiers, ce tuyau Express est le choix idéal pour les professionnels exigeants à la recherche d’un équipement fiable et sécurisé.