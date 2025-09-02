Twimm : La plateforme GMAO spécialiste du CVC et du Multitechnique

Twimm, ce n’est pas juste une GMAO. C’est une solution SaaS 100 % dédiée aux métiers du terrain. Elle simplifie la gestion de vos interventions et booste votre productivité, du bureau au chantier.

Vous êtes dans le CVC, le multitechnique, l’électricité ou la plomberie ?

Twimm a été conçue avec et pour les professionnels comme vous. Résultat : une prise en main rapide, des gains de temps concrets, et une meilleure qualité de service pour vos clients.

Conçu pour les PME, ETI et groupes spécialisés dans la maintenance immobilière, Twimm centralise la gestion des interventions, des contrats, des devis, des commandes et de la facturation. Sa force réside dans sa mobilité native, son interopérabilité avec les systèmes tiers (ERP, comptabilité, IoT) et son approche modulaire couvrant l’ensemble du cycle de vie des opérations de maintenance.

Pourquoi choisir Twimm ?

Une application mobile vraiment utilisée par les techniciens, même hors connexion

Une planification intelligente des interventions préventives et curatives, automatisée selon les contraintes de chacun de vos contrats

Un carnet de chaufferie numérique avec QR code intégré, conforme à la réglementation

Des rapports d’activités personnalisables, pour vous adapter aux attentes de vos clients

Une création de devis en quelques secondes, que vous soyez au bureau ou sur le terrain.

Une facturation simple de vos contrats récurrents, vos interventions ponctuelles et vos chantiers, le tout depuis une seule et même plateforme.

Une API ouverte permettant une connexion à votre ERP pour éviter les doubles saisies

Twimm, c’est la fin du papier, des plannings approximatifs, et des comptes rendus incomplets.

Adoptez une gestion fluide, mobile et parfaitement tracée, pensée pour la performance et la pérennité de vos opérations.

Labels et certifications (détail) :