Une GMAO pensée pour le CVC est un véritable outil de pilotage énergétique

La maîtrise de l’énergie n’est plus une simple option : c’est un impératif stratégique pour les entreprises de génie climatique. Entre la flambée des coûts énergétiques, l’évolution rapide des obligations réglementaires, notamment le décret tertiaire et la pression croissante des clients sur la performance environnementale, les entreprises CVC doivent dépasser le rôle traditionnel de la maintenance.

Le décret tertiaire, ou « Éco-Énergie Tertiaire », impose à tous les bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² de réduire leurs consommations d’énergie de façon progressive : –40 % d’ici 2030, –50 % en 2040, –60 % en 2050 par rapport à une année de référence. Il prévoit aussi des obligations de reporting annuel via la plateforme OPERAT, ce qui accroît la nécessité d’outils précis pour piloter la performance énergétique.

Certaines GMAO expertes du génie climatique ont intégré ces nouveaux enjeux et proposent des modules dédiés au suivi énergétique. C’est le cas de Twimm, solution digitale de maintenance développée dès 2009, qui accompagne les mainteneurs dans le pilotage des consommations des bâtiments qu’ils exploitent.

Alors, en quoi un logiciel de maintenance est un véritable outil de management énergétique ?

Pourquoi la gestion de l’énergie des équipements de chauffage et de climatisation est essentielle ?

De la maintenance corrective à la maintenance préventive

Historiquement, la maintenance CVC reposait largement sur une logique corrective : intervenir une fois la panne identifiée.

Cette approche a montré ses limites. On ressent parfois un manque de réactivité lors des arrêts critiques. L’état réel des installations n’est pas toujours visible. De plus, on voit qu’il est difficile de maîtriser facilement les coûts d’exploitation.

Avec la montée des exigences environnementales, la pression sur les prix de l’énergie et l’évolution des normes, les entreprises ont progressivement adopté des stratégies de maintenance préventive. Cette approche planifiée leur permet d’anticiper les défaillances, d'améliorer la disponibilité des équipements et ainsi réduire les dérives énergétiques et de se conformer à la réglementation.

C’est dans ce contexte que la GMAO Twimm s’impose comme un outil clé : elle structure cette maintenance préventive, guide les techniciens et centralise l’ensemble des données techniques nécessaires à une exploitation maîtrisée.

De la maintenance préventive à la maîtrise énergétique : coûts et obligations réglementaires

Depuis plusieurs années, les coûts de l’énergie progressent tandis que les obligations environnementales se renforcent. Des réglementations comme le décret BACS imposent désormais l’intégration de systèmes de gestion active de l’énergie pour les bâtiments tertiaires.

Or, dans un bâtiment, les équipements de chauffage, ventilation et climatisation constituent la majeure partie des consommations.

Une mauvaise gestion énergétique entraîne une surconsommation coûteuse, une réduction de la durée de vie des équipements, un risque accru de non-conformité et aussi une insatisfaction des occupants.

Pour répondre à ces défis, les entreprises de maintenance doivent s’appuyer sur des outils capables de suivre les consommations, détecter les dérives, piloter efficacement les actions correctives et qui savent s’intégrer aux systèmes de GTB grâce à l’interopérabilité et à l’IoT.

Les services de maintenance adoptent donc une approche préventive, ce qui entraîne une meilleure durabilité des équipements, une optimisation des coûts et une maîtrise renforcée de la conformité.

La GMAO devient le cœur de cette nouvelle approche.

Le logiciel de GMAO pour le génie climatique : pour une gestion de maintenance optimisée

Maintenance et efficacité énergétique : le module de gestion de l’énergie de Twimm

La performance énergétique est devenue un critère central de l’exploitation des bâtiments. Pour répondre aux attentes des mainteneurs, Twimm a intégré un module dédié au management de l’énergie, pensé pour transformer la maintenance en un véritable pilotage stratégique.

Le module énergétique Twimm, c’est :

Le suivi des consommations (eau chaude sanitaire, gaz, électricité, etc.) via saisies manuelles sur le terrain, des imports de données ou la récupération de données depuis les objets connectés (IoT).

(eau chaude sanitaire, gaz, électricité, etc.) via saisies manuelles sur le terrain, des imports de données ou la récupération de données depuis les objets connectés (IoT). L’analyse automatique des dérives grâce aux historiques et aux indicateurs de performance énergétique.

grâce aux historiques et aux indicateurs de performance énergétique. La détection d’anomalies pour identifier rapidement une fuite, un sur-régime ou un dysfonctionnement.

pour identifier rapidement une fuite, un sur-régime ou un dysfonctionnement. La valorisation des résultats pour prouver au client les gains obtenus grâce aux actions menées.

pour prouver au client les gains obtenus grâce aux actions menées. Un tableau de bord consolidant l’ensemble des données des sites maintenus sous contrat.

Les entreprises de CVC qui utilisent ces modules voient une réduction des coûts énergétiques des installations. Leurs planifications des interventions sont optimisées. Les équipements gérés ont une durée de vie plus longue car la maintenance est mieux adaptée. Ce faisant, les obligations règlementaires sont respectées avec plus de facilité, ce qui améliore le confort des utilisateurs du logiciel. Au global, la performance énergétique du parc exploité est pilotée avec plus de facilité grâce à ce type de logiciel de GMAO.

Dans cette approche, la maintenance ne se contente plus d’entretenir : elle contribue aussi activement à la performance énergétique du bâtiment.

Une GMAO CVC, c’est avant tout le cœur opérationnel de votre maintenance

Si le management énergétique constitue un atout majeur, une GMAO dédiée au génie climatique reste avant tout la colonne vertébrale opérationnelle du métier.

Une GMAO pensée pour le CVC, c’est la centralisation du patrimoine technique (chaudières, CTA, PAC, réseaux ECS, compteurs, etc.), la gestion complète des contrats (P1, P2, P2-P3, P3), des plans de maintenance adaptés aux spécificités du CVC et la planification intelligente des interventions avec calcul des temps de trajet.

Au quotidien, les équipes sont mieux synchronisées. En effet, côté terrain ces logiciels permettent d’avoir une application mobile dédiée, un guidage GPS vers le lieu de la maintenance, une saisie des interventions en temps réel, des procès verbaux numériques faits sur le terrain. Côté bureau, c’est une supervision globale facilitée, un contrôle qualité simplifié, de même que le suivi contractuel. Les analyses des indicateurs de performance sont rendues possibles grâce à des tableaux de bord personnalisables.

Pour une entreprise de CVC, une GMAO telle que Twimm permet de réduire le temps d’intervention et de renforcer la fluidité de la communication interne. On constate une meilleure efficacité opérationnelle et une meilleure durabilité des équipements. Le respect de la réglementation est facilité, notamment grâce à la dématérialisation des formulaires réglementaires (Cerfa, attestation d’entretien, disconnecteurs, attestation de ramonage…). Le pilotage de l’ensemble de la maintenance est centralisé, ce qui améliore le processus.

Conclusion

La frontière entre maintenance et performance énergétique s’efface.

Les entreprises de génie climatique ont désormais besoin d’outils capables non seulement d’organiser leur activité, mais aussi de suivre et d’optimiser la consommation des équipements.

Avec son module dédié, Twimm fait entrer la GMAO dans une nouvelle ère : celle du pilotage énergétique opérationnel, au service des mainteneurs, des exploitants et des occupants.

