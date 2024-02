VERTICAL, portes sectionnelles à refoulement plafond

La VERTICAL offre un choix complet de portes de garage à refoulement plafond.

Elle est composée de deux gammes. La Vertical Confort, notre entrée de gamme, allie simplicité et efficacité. La Vertical Thermo, quant à elle, se démarque avec ses performances multiples. D’un point de vue isolation d’abord, grâce au Kit Thermo de série. D’un point de vue sécurité ensuite, avec ses rails anti-dégondage équipés de sabots retardateurs d’effraction fixés dans le sol et une serrure jusqu’à 7 points d’accroche pour notre portillon intégré (Vertical+ Thermo). De par son esthétisme enfin, grâce à ses finitions soignées et au large choix d’options de personnalisation disponibles.