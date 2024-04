Notre porte de garage à déplacement latéral, la plus rapide à poser !

Dotée d’un cadre aluminium laqué blanc intégré et d’un intérieur blanc, la porte de garage à déplacement latéral Quadral Confort se personnalise à la demande :

Motorisée ou manuelle, sans ouvrant ou avec vantail ouvrant, avec refoulement à 90°, linéaire ou courbes spéciales.

Notre porte de garage à refoulement latérale est la plus complète et la plus facile à poser du marché. Cette porte s'installe en une demi-journée avec un seul poseur et plus rapidement qu'une porte à refoulement plafond !

Une pose rapide, intuitive et confortable grâce notamment à son support mural de refoulement, aux panneaux pré-percés et aux roulettes prémontées sur les panneaux et réglées d’usine.

En plus d’être simple à poser, ce produit présente de grandes qualités d’isolation et notamment une très bonne étanchéité ainsi que des finitions parfaites tels que les 3 U d'habillage en aluminium laqués à la couleur de la porte.