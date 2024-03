VIVARES : le système de gestion de l’éclairage évolutif et connecté

Le nouveau système de gestion VIVARES ZigBee 3.0 offre flexibilité et simplicité pour la rénovation des bâtiments existants dans lesquels un recâblage est difficilement réalisable. L’éclairage des bureaux est entièrement automatisé grâce aux détecteurs de présence et s’adapte à la luminosité naturelle pour un niveau constant d’éclairement.

Grâce à une technologie sans fil, l'installation est extrêmement simple et rapide. La mise en service du système se fait via QR codes avec l'application Vivares, et peut également être réalisée hors ligne, sans aucune connexion internet. LEDVANCE propose tous les composants nécessaires ainsi que des luminaires LED compatibles permettant au système VIVARES Zigbee d‘éclairer les bâtiments existants en réalisant des économies d‘énergie.

Protocole reconnu et standardisé, le système DALI convient aux installations où il est possible de tirer des câbles. Tous les produits VIVARES DALI sont certifiés DALI-2 et sont parfaitement compatibles sur le plan technique. Grâce à une interface, il est également possible de relier le système Vivares DALI à un système KNX.