Ytong Compact 15 TA : blocs d’angles de chainage vertical

10% plus isolant avec 120 mm isolant ITI Th32

21% moins épais qu’une solution Classique

Protection incendie (min) REI 180

R = 1,36 en épaisseur 15 cm, le mur YTONG est le plus performant pour atteindre Bbio -30%

Maçonnerie isolante : 80% d’air encapsulé, 26% de l’isolation du mur garantie à vie, Performance grâce au montage à joints minces

Étanchéité à l'air : Bloc plein étanche à l’air, Découpes précises et propres, Joints intérieurs verticaux

Poids palette (kg) : 700

Consommation colle (kg/m2) : 2,30

Code Xella : 10005651