Rénovation 2023

Régénération des maçonneries (Walls Restoring®)
La solution Walls Restoring® développée par Uretek permet de restaurer et renforcer les ouvrages anciens en pierre ou en brique en injectant une résine à faible pouvoir...
Thématique du 8 mai au 22 mai
La solution Walls Restoring® développée par Uretek permet de restaurer et renforcer les ouvrages anciens en pierre ou en brique en injectant une résine à faible pouvoir...
Enduit allégé garnissant de préparation et de finition en pâte prêt à l’emploi. Idéal pour la rénovation des supports pour passes lisses sur...
Dallnet® résine est la gamme de profilés idéale pour le traitement des rives de balcon avec système d’étanchéité liquide. NOUVEAU : Dallnet®...
Avec Placo®, quel que soit le besoin de votre client, vous aurez une solution à lui proposer. (Re)Découvrez les plaques incontournables Placo® !
Isolant réflecteur respirant certifié NF EN ISO 22097:2023 avec écran HPV intégré. Destiné à l’isolation des toitures et murs par l'extérieur,...
BRIVE est une gamme de receveurs certifiés NF, accessibles sans ressaut, redécoupables, antidérapants PN 6 et réparables, fabriqués en France. Sa conception innovante...
Nudura - Les BCI Nudura intègrent des technologies brevetées, innovantes et exclusives. Ils proposent une gamme complète de produits novateurs alliant solidité, efficacité...
Le PC TEINTÉ est un mortier à base de plâtre chaux, il contient du sable sélectionné de granulométrie 0/1 mm qui préserve l’aspect mat traditionnel...
La M3D.s, notre coulissant mural aluminium multimatériaux à déboîtement et à frappe, se décline en 4 versions (1, 2, 3 et 4 vantaux) pour un gain important de luminosité...
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Le temps est venu pour les derniers retardataires de finaliser leur adhésion, si ce n’est pas encore fait, et de franchir une nouvelle étape, celle de la déclaration !
La collection U2s se compose de 3 gammes : Phonitec (avec un classement U2SP3E2C2) Acoutec (avec un classement U2SP3E2C2) Sonipro (avec un classement U2SP2E2C2) Cette collection de sols...
TRAME DE RÉNOVATION renforce les murs ou plafonds fissures. Une trame à appliquer directement dans l'enduit avec un maillage ouvert facilitant la pénétration de l'enduit. S'applique...
Les stores extérieurs Raffstore offrent une protection solaire et permettent le réglage de l'intensité lumineuse. Les stores Raffstore sont la solution idéale où...
Isover, acteur engagé pour un habitat durable, s’attache à développer depuis maintenant plus de 85 ans des solutions pour améliorer la qualité de vie de ses clients, poseurs et usagers, et la performance...
Le pack solaire S.S.C. ASTREA E a spécialement été pensé pour produire de l'eau chaude sanitaire et chauffage solaire avec l'appoint d'une pompe à chaleur. Il...
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La tuile Béton Monier a plus d'un atout pour vous séduire : Résistance aux intempéries (pluie, neige, poussière, vent, UV et sels marins) et notamment...
Placoplatre BA 6 est la plaque de plâtre idéale pour les ouvrages cintrés, ayant une faible épaisseur de 6 mm. Elle offre ainsi une souplesse idéale pour la réalisation...
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