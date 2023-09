La collection U2s se compose de 3 gammes :

Phonitec (avec un classement U2SP3E2C2)

Acoutec (avec un classement U2SP3E2C2)

Sonipro (avec un classement U2SP2E2C2)

Cette collection de sols décoratifs existe en 17 décors originaux qui sont disponibles dans les 3 gammes. Ces décors sont disponibles en 2m, 3m et 4m de large et également disponibles à la coupe.



Les 3 gammes sont essentiellement fabriquées en PVC proposant ainsi des résistances mécaniques pertinentes.



Donc ils bénéficient de la plupart des avantages de sols en plastique proposés par BEAUFLOR : elle se distingue par sa stabilité dimensionnelle, sa résistance thermique, sa bonne tenue au feu, sa facilité de pose, sa résistance aux produits chimiques, son isolation thermique, sa faible émissivité, etc.

Matériaux :

Revêtement de sol en PVC

Éthylène

Chlore

Labels & Certifications :