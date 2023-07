Passionné par la création d'espaces ? Rejoignez notre formation Designer d'espace et intervenez sur une multitude de projets d'aménagements intérieurs. Faites carrière dans la conception d'espace, notre programme vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour donner vie à des espaces inspirants et fonctionnels.

Grâce à notre formation en design d’espace, vous acquerrez une solide culture artistique et de nombreux savoir-faire techniques qui vous permettront à la fois de :

Devenir un véritable prescripteur de tendance,

Gérer vos projets d’architecture intérieure en toute autonomie.

Objectifs de la formation :

En tant que Designer d’Espace, vous saurez ainsi :

Analyser les besoins de vos clients,

Proposer des concepts originaux en adéquation avec ceux-ci et les contraintes inhérentes (règlementaires, techniques…),

Suivre le projet d’aménagement intérieur dans sa globalité et tout particulièrement dans sa phase d’élaboration (agencement, choix des matières, des couleurs, des lumières, du mobilier…) et de mise en forme,

Piloter les équipes en charge des travaux de second œuvre jusqu’à leur réception.

Comment se déroule la formation ?

L’École Chez Soi vous prépare efficacement au métier de Designer graphique. Les cours de qualité dans le domaine de la construction et de l’habitat sont préparés par des formateurs experts dans leur métier (architectes DPLG, architectes d’intérieur, scénographe…). Vous bénéficiez d’un suivi et de conseils pédagogiques personnalisés et adaptés. Vous avez également accès à MEEN (Mon Espace Élève Nomade), un outil qui vous permet d’accéder à vos cours sans connexion internet.

Des outils professionnels essentiels à votre progression sont aussi mis à votre disposition :

Une licence éducation AutoCAD,

Des ressources pédagogiques exclusives pour mieux appréhender le logiciel autoCAD (tutoriaux vidéos, plans…),

Des exercices e-learning et des interviews orales en anglais de professionnels du BTP pour acquérir le vocabulaire professionnel indispensable.

Tarif de la formation :