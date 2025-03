Nudura : une gamme complète de Blocs de Coffrages Isolants (BCI)

Nudura - Les BCI Nudura intègrent des technologies brevetées, innovantes et exclusives. Ils proposent une gamme complète de produits novateurs alliant solidité, efficacité énergétique (PSE) et isolation acoustique (béton). La simplicité et rapidité de mise en œuvre des BCI Nudura permet au maitre d’ouvrage comme à l’applicateur de réaliser de réelles économies de construction.

Leader du marché nord-américain (premier marché au monde pour les produits de coffrage isolant, donc leader mondial), présent depuis plus de 20 ans en Europe, le BCI Nudura permet la réalisation de tout type de bâtiments : maisons individuelles, immeubles collectifs, commerces, centres commerciaux, écoles, bâtiments administratifs, hôtels, hôpitaux, piscines...

Principe du Bloc Coffrant Isolant

Un bloc coffrant isolant est composé de 2 panneaux de polystyrène expansé parallèles, espacés & reliés entre eux par un système d’entretoises en polypropylène recyclé, qui délimitent l’épaisseur du mur à construire.

Ces blocs sont empilés les uns sur les autres, en quinconce, et verrouillés entre eux, niveau par niveau. Ils sont remplis à l’avancement d’armatures selon le plan du bureau d’études structure, et alignés avant coulage du béton.

Après séchage du béton, l’isolant PSE reste en place pour assurer l’isolation thermique et acoustique du mur. Ce dernier doit être revêtu, côté intérieur & côté extérieur, au choix de l’architecte et du maître d’ouvrage.

→ Les avantages uniques du BCI NUDURA :