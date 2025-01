Dans le secteur de l’élévation, Kiloutou place ses billes en Espagne

Kiloutou renforce son offre élévation en Espagne, avec l’acquisition des sociétés Liftisa et Gloobal Movingrent, toutes deux spécialisées dans les solutions innovantes pour le travail en hauteur.

L'entreprise française Kiloutou continue son expansion. Le troisième loueur européen vient en effet d’annoncer l’acquisition des sociétés espagnoles de location de matériels Liftisa et Gloobal Movingrent, expertes dans les solutions innovantes pour le travail en hauteur.

Ce faisant, l’entreprise française se dote de six nouvelles agences en Catalogne, à Madrid et à Valence. Par ailleurs, cette opération vient enrichir l’offre de matériels proposée par Kiloutou, avec l’arrivée d’une nouvelle gamme de plateformes et de camion-nacelles dédiée au travail en hauteur.

Les équipes de Liftisa et de Gloobal piloteront le développement commercial de cette nouvelle gamme au niveau national, tout en bénéficiant de fortes synergies avec le réseau existant. Kiloutou Espagne est désormais composé de 62 agences, 510 équipiers, et d’un parc de plus de 20 000 matériels.

Deux acquisitions donnant donnant

Depuis 1989, Liftisa est le leader sur le marché des nacelles et ciseaux élévateurs de faible hauteur pour les travaux de rénovation, de maintenance, et en milieu industriel.

L’entreprise Gloobal Movingrent a quant à elle été fondée en 2015. Spécialisée dans la location de courte et longue durée de camions-nacelles (camions, camionnettes et pick-up) pour les travaux en extérieur sur la voie publique, la société compte trois agences dédiées.

« Je suis très heureux et fier d’annoncer l’acquisition de nos deux sociétés par Kiloutou. Les deux projets sont très solides, ambitieux et ont un grand potentiel », s’est réjoui Ivan Papell, PDG et actionnaire majoritaire de Liftisa et Gloobal.

Conforter sa position dans le top 3 européen

L’acquisition des deux entreprises espagnoles par Kiloutou s’inscrit dans une stratégie vieille de 10 ans. Depuis une décennie, le groupe français accélère son développement pour répondre à un double enjeu : étendre son maillage territorial, en France et en Europe, et renforcer ses expertises pour devenir un loueur multi-spécialiste capable d’accompagner ses clients dans toutes les composantes d’un chantier.

Pour se développer, Kiloutou s’appuie sur un modèle de croissance mixte qui mêle organique et externe (60 opérations de croissance externe ont été opérées au cours de ces 10 dernières années). Cette stratégie lui a permis de structurer, entre autres, quatre filiales de spécialités (Kiloutou Module, Kiloutou Signalisation, Loca Réception, Kiloutou Énergie) qui viennent travailler en synergie avec le réseau d’agences généralistes. Le groupe est présent au sein de sept pays européens que sont l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la France, le Portugal, l’Italie et la Pologne.

« Après l’acquisition de ToolQuick en novembre dernier, ces deux nouvelles entreprises enrichissent notre offre sur le marché espagnol et renforcent notre maillage au sein de villes importantes. Pour grandir, nous avons fait le choix d’étendre nos terrains de jeux à l’international, mais en s’appuyant toujours sur des entreprises qui partagent notre ADN en termes de partage et d’empreinte durable », a déclaré Olivier Colleau, président exécutif du groupe Kiloutou.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock