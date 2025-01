L’entreprise Roger Martin fait l’acquisition de deux sociétés du groupe Buesa

Le groupe dijonnais familial de bâtiment et travaux publics Roger Martin, a annoncé jeudi l’acquisition des deux sociétés du groupe héraultais Buesa, Buesa TP et Famy TP. L’entreprise, qui n’a pas tenu à dévoiler le montant de l’opération, a déclaré qu’il s’agissait de « la plus importante croissance de son histoire ».

Ces rachats vont permettre à Roger Martin « de consolider sa présence sur les marchés du BTP, de diversifier ses activités et services, de renforcer son expertise technique et d’innovation, d’accéder à de nouveaux secteurs géographiques et sectoriels et enfin de renforcer son indépendance ».

Le spécialiste des travaux routiers et du terrassement a plus que doublé son chiffre d’affaires en 10 ans, qui atteignait 410 millions d’euros en 2024 (avant acquisition), notamment grâce à des opérations de croissance externe qui lui ont permis de diversifier ses activités dans les réseaux, le ferroviaire ou encore l’énergie.

De nouveaux objectifs et de nouvelles contrées en vue

Buesa, qui réalise un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros annuel, va ainsi pouvoir renforcer ses nouvelles activités, comme la démolition et le désamiantage, et entamer une nouvelle diversification dans les travaux maritimes et fluviaux.

« Nous franchissons une étape importante pour notre groupe (...). Ces initiatives s’inscrivent dans notre volonté de devenir un acteur incontournable dans le secteur du BTP », a souligné le président du groupe, Vincent Martin, dont l’arrière-grand-père a fondé Roger Martin en 1895.

Présente principalement en Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire, l’entreprise emploie désormais 2 500 salariés répartis sur 74 sites. Avec l’acquisition de Buesa, entreprise de travaux publics basée à Béziers (34), ceux sont désormais les portes du sud-ouest de la France qui s’ouvrent à Roger Martin.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock