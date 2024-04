Saint-Gobain fait l'acquisition du groupe canadien Bailey

Le groupe Saint-Gobain annonce l’acquisition du groupe canadien Bailey, spécialisé dans les ossatures métalliques pour la construction légère. L’opération, d’un coût de 600 millions d’euros, vient confirmer la volonté d’expansion du géant français sur le continent nord-américain.

Saint-Gobain continue sa stratégie d’expansion en Amérique du Nord. En témoigne sa récente acquisition du groupe canadien Bailey, spécialisé dans les ossatures métalliques pour la construction légère, pour la somme de 600 millions d’euros (880 millions de dollars canadiens).

Avec ce rachat, le géant français des matériaux de construction met la main sur les 12 usines de Bailey présentes sur le sol canadien. Saint-Gobain va également pouvoir profiter de la puissance de l’entreprise nord-américaine, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 532 millions de dollars canadiens en 2023.

« C’est une importante acquisition », avec un « acteur majeur dans le domaine des ossatures métalliques », qui « bénéficie d’une très bonne réputation », s’est félicité Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain. L'opération sera financée « intégralement en cash », a-t-il précisé.

Profiter de la dynamique de marché en Amérique du Nord

Cette opération vient réellement s’inscrire dans une volonté d’expansion du groupe français en Amérique du Nord, et notamment au Canada. Dans ce pays, Saint-Gobain aura ainsi « triplé de taille en trois ans, pour atteindre 2,3 milliards de dollars canadiens » de chiffre d’affaires, s’est réjoui M. Bazin.

Un marché nord-américain non négligeable pour le géant français des matériaux de construction, quand on sait qu’en Europe les chiffres du groupe sont pénalisés par un fort repli dans la construction neuve. À l’inverse du Vieux Continent, l’activité au Canada « est portée par un besoin sous-jacent de logements, un soutien fort du gouvernement pour construire plus et vite pour répondre à une croissance démographique record », souligne Benoît Bazin.

Les perspectives de croissance de Saint-Gobain outre-Atlantique, et plus globalement hors d’Europe, permettent au groupe de remplir ses objectifs de diversification géographique.

Initialement prévu pour 2025, l’objectif d’atteindre le seuil de 55 % du chiffre d’affaires de l’entreprise en Europe « a déjà été atteint en 2023 », précise Benoît Bazin.

Jérémy Leduc (avec AFP)

