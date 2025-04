Saint-Gobain : +3,2 % de CA au T1 2025

Au premier trimestre 2025, l’activité de Saint-Gobain grimpe de 3,2 %, à 11,7 milliards de chiffres d’affaires. Malgré des variations de croissance sur différentes régions, le géant des matériaux de construction vise une marge d’exploitation supérieure à 11 %.

Dévoilé le 24 avril, le bilan de Saint-Gobain au premier trimestre fait état de 11,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Soit une progression de 3,2 %, avec un effet de change de -0,4 % et un effet périmètre de +3,9 %. Ce dernier indicateur est en partie le fruit de quatre acquisitions : Cemix en Amérique latine, Fosroc en Inde et au Moyen-Orient, CSR en Australie ainsi que Bailey au Canada. Rappelons aussi la cession de son activité de canalisation d’évacuation pour les bâtiments (PAM Building).

« La croissance des ventes du premier trimestre témoigne du succès du déploiement stratégique du groupe et, comme attendu, de l’amélioration des tendances de certains marchés, tout particulièrement en Europe », commente Benoît Bazin, président-directeur général du géant des matériaux de construction.

L’activité européenne portée par une croissance sur la zone Nord

En Europe, les performances déclinent de 2,2 % sur le trimestre. Le recul est de 1,7 %, en volume (contre 3,3 % au T4 2024). Saint-Gobain observe donc une stabilisation, voire un « début de reprise de la construction selon les pays ».

Dans la région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique, le repli est de 4,9 %. Une « légère amélioration séquentielle », alors que le « point bas en France a été atteint au quatrième trimestre 2024 ». L’activité répond à des signaux verts dans la rénovation, avec une reprise encourageante dans l’immobilier ancien, des conditions de prêts et des mises en chantier. En Egypte, Saint-Gobain bénéficie d’investissements récents.

Mais c’est en Europe du Nord que Saint-Gobain croît (+2 %), en particulier dans les pays nordiques. Le marché de la rénovation reprend aussi des couleurs, au rythme de l’immobilier ancien, mais aussi du pouvoir d’achat des ménages.

« L’offre complète de solutions durables contribue pays par pays à cette bonne dynamique commerciale. L’adoption en Allemagne d’un plan de relance massif constitue une perspective positive pour le pays mais aussi pour l’ensemble de l’Europe », lit-on dans le communiqué de l’industriel.

+3 % sur le continent américain

« Dans un environnement macroéconomique contrasté et géopolitique incertain, qui requiert une régionalisation accrue, Saint-Gobain peut compter sur la force de son organisation décentralisée, pays par pays, et sur la contribution équilibrée de ses différentes zones géographiques », abonde le PDG de Saint-Gobain.

Alors que les industries de la construction craignent les décisions de l’administration Trump sur les tarifs douaniers américains, le groupe enregistre une croissance de 3 % sur le continent américain. En Amérique du Nord, l’activité progresse d'1 %, « tirée par les prix et une bonne tenue des volumes de rénovation ». Plus de 50 % de ventes sont réalisées sur le marché de la rénovation, notamment sur les produits de toiture.

Précisons que Saint-Gobain produit à l’échelle locale pour une demande locale, avec une base industrielle autonome. Le géant industriel dénombre 58 usines aux États-Unis et 33 au Canada pour les marchés locaux de la construction. D’ailleurs, dans la construction neuve, le marché se stabilise « à un niveau inférieur aux besoins structurels dans un contexte de taux d’intérêt encore élevé ».

Côté Amérique latine, la croissance de 9,8 % est soutenue par un essor au Brésil, via des parts de marché dans la construction légère. L’acquisition de Cemix à mi-janvier pèse également dans la balance, accélérant la chimie de la construction sur cette zone.

Asie Pacifique : progression à deux chiffres en Inde

Avec +3,9 % de croissance, l’Asie Pacifique est une région prospère économiquement pour Saint-Gobain. En Inde, le groupe voit une progression des volumes à deux chiffres, qui compense le recul de la Chine, marqué par un repli dans la construction neuve. En revanche, le marché chinois de la rénovation se profile mieux.

Plus précisément en Océanie, « l’intégration de CSR se passe bien, tant en termes de performance opérationnelle que de développement de solutions complètes pour le marché australien », relève l’industriel.

En Asie du Sud-Est, c’est au Vietnam que Saint-Gobain performe le mieux grâce à son offre de services digitaux personnalisés, le développement nouvelles lignes de produire et la commercialisation de matériaux bas carbones.

Stabilité dans les solutions de haute performance

Le 1er trimestre 2025 marque une stabilité des ventes côté solutions de haute performance. Chez les clients de la construction, la demande grimpe de 3,4 %, avec reprise des solutions de renforcement d’Adfors - marque de Saint-Gobain spécialisée dans les textiles. Sans compter un fort rebond dans la chimie de la construction (+26 % en données réelles), compte tenu « des projets d’infrastructure et l’innovation pour la décarbonation de la construction ». Des bonnes perspectives pour celui qui veut devenir une référence dans la construction durable.

Bien que le marché automobile soit en difficulté, l’activité Mobilité affiche une bonne santé (+0,9 %), tandis que les activités pour l’industrie se contractent de 2,6 %, sur fond « d’attentisme lié aux incertitudes géopolitiques ».

Plus globalement, « les prix progressent de +0,8 % grâce à une grande rigueur d’exécution dans un environnement de coûts globalement légèrement inflationniste, et à la valeur ajoutée que nos solutions complètes, durables et innovantes apportent à nos clients », indique Saint-Gobain, qui vise en 2025 une marge d’exploitation supérieure à 11 %.



Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock